Спасатели ликвидировали пожар на территории Храма Архангела Михаила в Одессе

Вечером 27 февраля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по ул. Тенистой в Приморском районе Одессы.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что на месте спасателями установлено возгорание 2-х этажного деревянного здания (трапезной) на территории Храма Архангела Михаила и святителя Луки.

«Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на рядом расположенный храм, находившийся в непосредственной близости. За полчаса пожар был полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что во время тушения пожара спасён мужчина 1952 года рождения, которого огнеборцы вывели из задымленной среды.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлечены 5 единиц спецтехники и 25 спасателей.

Одесса News информировала, что всего за предыдущие сутки в Одесской области произошло 26 пожаров (по городу Одесса – 4, по области – 22).

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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