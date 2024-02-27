26 пожаров за прошедшие сутки зарегистрировали одесские спасатели

Всего за сутки в Одесской области произошло 26 пожаров (по городу Одесса – 4, по области – 22).

Из них 19 выездов спасатели провели на ликвидацию возгорания сухой растительности на общей площади ~15,2 га, — сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Из наиболее резонансных пожаров спасатели выделили пожар в городе Кодыма, на улице Шевченко, в отдельно стоящем гараже с легковым автомобилем внутри. Менее чем через полчаса пожар был ликвидирован пятью пожарными на общей площади ~16 м². Вероятная причина пожара – «нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ». Спасён рядом расположенный жилой дом. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

В Раздельной на улице Молодёжной горел мусор на полигоне твёрдых бытовых отходов. Общая площадь пожара ~ 300 м². Причина пожара, ущерб и детали, на данный момент, устанавливаются.

По информации спасателей, в Березовке на улице Михаила Грушевского произошло задымление в магазине. Установлено возгорание украшения потолка в торговом зале магазина на площади в 10 м². Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Одесса News информировал о пожаре 25 февраля 2024 года в квартире дома по улице 10-го Апреля в Приморском районе Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy