В Одесской области пламя пожара от горевшей травы чуть не сожгло кладбище

Подольские спасатели остановили быстрое распространение огня, чем предупредили возгорание и повреждение кладбища в селе Ананьев Второй.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, 5 ноября в 14 часов 26 минут в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в Одесской области, за пределами села Ананьев Второй, возле кладбища горит сухая трава.



Уже в 14 часов 50 минут огнеборцам удалось локализовать пожар и в 15 часов 20 минут ликвидировать на общей площади ~1000 м², говорится в сообщении.



Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Убытки – устанавливаются.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.



От ГСЧС привлекалось подразделение 10-й Государственной пожарно-спасательной части в составе одной единицы техники и 4-х бойцов-спасателей.

Как сообщала Одесса News, 4 ноября горела квартира на 7-м этаже 9-этажного жилого дома по улице Жолио Кюри, 22А, в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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