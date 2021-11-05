Куда пойти в Одессе на выходных 6-7 ноября

Несмотря на пребывание в «красной» карантинной зоне, в Одессе много ивентов, посетив которые, можно с пользой провести свободные от работы дни.

Перед тем, как отправиться в музей или кинотеатр, уточните, какие у них приняты ограничения из-за карантина и запаситесь ковид-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом. Если у вас таких документов нет, можно посетить мероприятие на свежем воздухе, например, посмотреть на Морвокзале на недавно приобретённый за бугром ледокол «Ноосфера»

или побывать у памятника одесским каменоломам, который 5 ноября открыл мэр Одессы.

Выбор, как всегда, за Вами!

6 ноября в 19:00 Маурицио Биньоне в трио с Еленой Кущий (первая флейта и солистка Одесского театра оперы и балета) и Аликом Лысюком (первая виолончель и солист Одесской оперы) в концерте «Каждая стена — это дверь» в помещении Театра на Чайной. Концерт продолжительностью 75 минут, в течение которых будут исполнены 14 песен. Подходящее определение термина «без границ», вызывающее у зрителей различные настроения. По-сути, зрителя окружат атмосферой, перенеся в другое измерение, почти гипнотическое. Каждый концерт — эксперимент. Музыка будет иметь тенденцию вызывать чувство расслабления, спокойствия, в отличие от хаоса, стресса и лихорадочных движений, к которым мы привыкли в течении дня. Цена билетов от 300 до 350 грн.

6-7 ноября в Одесском историко-краеведческом музее выставка “Миг свободы” известного одесского фотографа Леси Чикарюк. Леся, без преувеличения, – уникальная девушка. В детстве ей поставили ДЦП, а она, несмотря на диагноз, водит автомобиль, занимается конным спортом. А ещё любит фотографировать лошадей.

6 и 7 ноября Театр «Маски» приглашает одесситов и гостей города в Дом клоунов на спектакли «Ромео и Джульетта» и «Рыжий город». Спектакль по рассказам Г. А. Голубенко «Рыжий Город» (7 ноября) — трепетное, трогательное, волшебное признание любви к Одессе. И в то же время — лёгкое, наивное, мальчишеское хулиганство, потрясающее своей яркостью, сочностью, остроумием и интеллигентностью. В роли Одессита – Борис Барский. Феерическая комедия «Ромео и Джульетта» со счастливым концом в исполнении комик-труппы «Маски» по одноимённой пьесе Б.Барского уже 6 ноября в Доме клоунов. Цены билетов на спектакли от 180 до 350 грн. Приходите к 19:00 в Дом клоунов.

6-7 ноября дельфинарий «Немо» предлагает новое межгалактическое шоу «Единая планета». Вы испытаете уникальные ощущения и откроете для себя гармоничный мир морских животных — дружелюбных дельфинов и забавных морских котиков. Цена билетов 300 гривен. Начало в 12.00, 15.00, 18.00.

7 ноября концерт Марио Бионди — представителя старой школы на новый манер. Его стиль — отменный современный фьюжн, соул, acid-jazz. Харизма певца, его эмоциональная подача и чарующий баритон делают его мировой знаменитостью. Его называют итальянским Барри Уайтом. Марио Бионди, уроженец Сицилии, как и многие из его кумиров, петь начал в церковном хоре. Талантливый, яркий, неординарный, Марио Бионди всегда хотел выделиться из толпы. И ему это блестяще удаётся во всех отношениях до сих пор. Цена билетов от 549 до 2749 грн. Приходите к 18:00.

7 ноября большой сольный концерт Арсена Мирзояна. Цена билетов от 300 до 950 гривен. Приходите к 19:00 в театр Музкомедии.

До 27 ноября в галерее современного искусства на Лидерсовском бульваре, 5, проходит выставка «Метафизика. Остров», предлагающая переосмыслить местный «миф» о городе юмора и шуток и определить новые концепты туристической дестинации. Ценители одесских пейзажей познакомятся здесь с работами местных художников 60-70-х годов ХХ ст., видевших город не таким, каким его воспринимает курортный турист. Выставка работает с учётом карантинных ограничений со вторника по субботу с 11:00 до 19:00.

Уютных выходных! Локдауны временные — искусство вечно!

Фото: Александр Александров/Одесса News, ТАЙМЕР

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