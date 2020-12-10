Накануне Нового года в Одесском ТЮЗе появится «Снежная королева»

Спектакль в 2-х действиях по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена «Снежная Королева« пройдёт в Одесском театре юного зрителя 12 декабря.

Давным-давно забросила злая сила на Землю кривое зеркало, а осколок его попал в сердце мальчика Кая. И оказалось сердце Кая холодным, словно ледышка. Вот и решила Снежная Королева, что никогда отныне не встретится Кай со своей верной подругой Гердой. Но, к счастью, Герда вовсе не хотела терять друга, и, в конце концов, нашла волшебный и одновременно простой способ сделать так, чтобы сердце Кая оттаяло, и он вновь стал прежним – добрым и славным.

Эту сказку Андерсена знают и любят многие поколения людей во всем мире.

А тех, кто придёт на яркий и наполненный музыкой и песнями спектакль Одесского ТЮЗа по мотивам этой сказки, ждут и вовсе невероятные чудеса: ведь им предстоит разгадать еще одну, совсем уже новую, загадку Снежной Королевы. И разгадка, поверьте, окажется поистине счастливой для всех – и для героев спектакля, и для зрителей.

Словом, новогоднее представление, в рамках которого выходит эта премьера, подготовили в театре по всем правилам настоящего праздника.

Цена билетов от 100 до 150 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите 12 декабря, в субботу, к 12:00.