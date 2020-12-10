На Воронцовском маяке в Одессе установили современную систему средств навигации

Специалисты Госгидрографии установили на башне Воронцовского маяка автоматическую идентификационную систему средств навигационного оборудования (АИС СНО) с метеостанцией Carbon AIS AtoN type 3.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«В течение ноября 2020 года на башне маяка Воронцовский, расположенного в Одесском морском торговом порту, специалистами подрядчика Госгидрографии установлено оборудование автоматической идентификационной системы средств навигационного оборудования (АИС СНО) с метеостанцией (Carbon AIS AtoN type 3)», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пусконаладочные работы уже завершены, продолжается оформление разрешительной документации с Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР).

Как уточнили в ведомстве, оснащение маяка оборудованием АИС СНО позволит специалистам по управлению СНО Госгидрографии «передавать и получать информацию по каналам АИС и таким образом увеличить информативность АИС, что, в свою очередь, будет способствовать повышению безопасности судоходства на подходах к Одесскому морскому порту. А судоводители смогут идентифицировать объект при любых погодных условиях, передавать и получать информацию по каналам АИС, в том числе и метеорологическую».

Основным назначением комплекса АИС СНО является повышение безопасности и эффективности судоходства.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о важности маяков, обеспечивающих безопасность судоходства на пути Босфор-Одесса.