Одесский морской порт готов к приёму круизных лайнеров в навигацию 2021 года

0десский морской порт готов к приёму круизных лайнеров в навигацию 2021 года.

Об этом по итогам VII совещания Черноморской рабочей группы Black Sea Working Group сообщает Администрация Одесского морского порта.

«Администрации портов Одессы, Констанцы, Варны и Бургаса полностью отработали документы, необходимые для приёма и обслуживания круизных лайнеров с учётом опубликованных европейских стандартов здравоохранения, введённых для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей от заражения коронавирусом Covid-19», — говорится в сообщении

Как заявили представители портов во время VII совещания Черноморской рабочей группы (Black Sea Working Group) — совещательного органа, который занимается вопросами координации восстановления круизных перевозок в Северо-Западной части Черноморского бассейна в постковидний период — стороны обсудили и согласовали унифицированную концепцию берегового обслуживания круизного флота в портах Украины, Румынии и Болгарии, включив в неё требования принятых на совещании судоходными компаниями протоколов безопасности на борту судна.

Отмечается, что в итоговом протоколе совещания его участники отдельно подчеркнули: на начало 2021 года ни в одном из портов, представленных в Black Sea Working Group, не существует формальных препятствий для приёма и обслуживания круизных судов, их пассажиров и членов экипажей.

«Что касается Одесского порта, мы готовы обслуживать судозаходы круизных лайнеров в постковидний период по новой процедуре, — прокомментировал итоги совещания начальник Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Максим Лапай. — Если очень коротко, содержание новации заключается в том, что перед заходом судна в порт происходит обмен информацией между капитаном и нашим диспетчером о наличии у Сторон и совместимости «Оперативных планов» действий в порту захода в случае обнаружения на борту судна больного с подозрением на инфекционное заболевания. Это позволяет организовать слаженное взаимодействие служб порта и экипажей судов с целью минимизации угрозы распространения коронавируса».

По словам Лапая, «Оперативный план» утверждён ГУ «Лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины на водном транспорте» и согласован Одесским пограничным отрядом.

Поскольку все пассажиры круизных лайнеров имеют соответствующие страховые полисы, администрация Одесского порта не видит препятствий для приёма и обслуживания круизных лайнеров в навигацию 2021 года, резюмировал Лапай.

Кстати. Всего на сезон 2021 года подано 22 заявки на судозаходы круизных лайнеров в Одесский порт. Сезон должно открыть 7 мая судно Azamara Quest компании Azamara Cruises, входящей в холдинг Royal Caribbean. По предварительной информации от туроператора, круизная компания планирует осуществить указанный судозаход на заявленную дату.

Как сообщала Одесса News, Администрация Одесского порта с помощью международных партнёров запустила масштабную промоакцию для привлечения круизных туристов в 2022-2023 годах.

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