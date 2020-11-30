В Одесском порту кипит работа на Андросовском молу

На Андроновском молу Одесского морского порта завершается строительство нового причала 1-з.

Об этом сообщает Администрация порта.

Отмечается, что в последних числах ноября компания «Мастбуд» заасфальтировала железобетонное основание строящегося причала, что засвидетельствовало выход подрядчика на финишную прямую строительства.

По информации инженерной службы Одесского филиала Администрации морских портов Украины, на объекте полностью завершён монтаж плит перекрытия и устройство шапочного бруса в тылу причала, близится к концу комплекс работ по прокладке инженерных сетей водопровода и канализации, устройству канализационно-насосной станции (КНС) и системы ливнесборных лотков; в ближайшие дни начнётся укладка рельсов для передвижения судопогрузочной машины.

«Готовность причала на конец ноября составила 93 процента, — комментирует начальник администрации порта Руслан Сахаутдинов. – К моменту моего вступления в должность начальника Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины», причал 1-з был, фактически, заброшен, и порядка 10 лет значился, как объект незавершённого строительства. Для возрождения и дальнейшей реализации данного проекта необходимо было найти ряд комплексных неординарных решений. Благодаря высокопрофессиональной команде специалистов порта и нашим бизнес-партнёрам такие решения были найдены и применены на практике. На сегодняшний день перед нами стоит амбициозная задача -реализовать проект по строительству причала 1-з до конца текущего года. Думаю, у нас получится».

Подчёркивается, что до нового года планируется приступить к процедуре получения разрешительных документов на эксплуатацию нового гидротехнического сооружения. Таким образом, администрация порта выполнит все обязательства по проекту перед своими партнёрами – частными компаниями («Бруклин-Киев» и «Луи Дрейфус Украина»), которые построили на Андросовском молу современный комплекс по перевалке зерна.



Кстати. Строительство причала 1-з является частью крупного инвестпроекта, который АМПУ реализует при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (сумма инвестиций более $100 млн, пропускная способность – 4 млн. тонн в год). В готовом виде причал будет иметь 254 метра в длину, 35 метров в ширину и глубину у кордона 12 метров с перспективой до 13,5 м. Этих параметров достаточно для приёма судов-панамаксов дедвейтом 60 тысяч тонн и выше.

Как сообщала Одесса News, 27 ноября Одесский порт посетила группа экспертов проекта международной технической помощи «Поддержка ЕС в сфере интегрированного управления границами в Украине».

Фото: Администрация Одесского морского порта