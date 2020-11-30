Одесский аэропорт получил новую взлётку, осталось только получить сертификат

В одесском аэропорту завершили строительство новой взлётно-посадочной полосы.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Автомагистраль — Юг», занимавшейся созданием объекта.

Отмечается, что над возведением полосы работали 31 месяц. Строители проложили 2 800 метров конструкции в длину и 45 – в ширину. Толщина полосы получилась около 105 сантиметров, из них 40 – «тяжёлый бетон». Строительство закончилось ещё летом, однако у объекта пока нет сертификата на разрешение эксплуатации.



Сейчас на новой полосе проводят испытания по использованию световых сигналов, навигации и метеорологического оборудования.

В подрядной компании утверждают, что совсем скоро аэропорт одновременно сможет принимать в два раза больше самолётов. Также такое строительство должно привлечь и новых авиаперевозчиков.

Видео: Автомагистраль-Юг