Авиакомпания WizzAir вернулась в Одессу

Вечером 1 ноября один из крупнейших европейских лоукостеров — авиакомпания WizzAir — после долгого перерыва совершила рейс в Международный аэропорт «Одесса».

Об этом сообщает сайт аэропорта.

«01 ноября аэропорт “Одесса” обслужил первый рейс авиакомпании Wizz Air из Вроцлава в рамках анонсированной ранее программы по 6 европейским направлениям: Берлин, Будапешт, Братислава, Вроцлав, Гданьск, Познань», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное судно с бортовым номером HA-LPO прибыло в Одессу в 20:10 по местному времени с 88% загрузкой борта.

По традиции, первый рейс встретили водяной аркой, тортом и красной дорожкой. Пассажиров авиакомпании Wizz Air с первого рейса будут обслуживать в здании нового терминала, который впервые открыл свои двери «на вылет» в рамках поэтапного перевода международных рейсов.

По случаю открытия состоялась также пресс-конференция, в которой приняли участие директор по маркетингу и коммерции ООО «Международный аэропорт “Одесса” Вячеслав Чеглатонев, менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк, а также Генеральный Консул Республики Польша в Одессе Анджей Шмидтке.

Вячеслав Чеглатонев отметил: “Сегодня очередной большой день в жизни одесского аэропорта и наших пассажиров – мы начинаем сотрудничество с одним из ведущих европейских лоукостеров. Рейсом во Вроцлав стартует программа полётов, которая открывает возможность прямых перелётов в Польшу, Германию, Венгрию и Словакию по доступным ценам. Мы уверены, что наши пассажиры по достоинству оценят это предложение и осуществят незабываемые путешествия в Европу».

Кстати. Расписание новых рейсов Wizz Air из Одессы:

Одесса-Вроцлав с 01 ноября, по понедельникам и пятницам;

Одесса-Берлин (аэропорт Берлин-Шёнефельд) с ноября, по вторникам и субботам;

Одесса-Будапешт с 02 ноября, по средам и воскресеньям;

Одесса-Гданьск с 02 ноября, по вторникам и субботам;

Одесса-Катовице с 02 ноября, по вторникам и субботам;

Одесса-Братислава с 03 ноября, по средам и воскресеньям.

Билеты уже доступны на сайте авиакомпании http://bit.ly/33glpuI, а также во всех туристических агентствах города.

Фото Сергея Смоленцева/Думская