«Антонов» перевёз из Гонконга в Хьюстон крупногабаритное оборудование

Авиакомпания «Антонов» в кооперации с First Class Freight BV осуществила перевозку крупногабаритного оборудования из Гонконга в Хьюстон в США.

Об этом пишет авиаперевозчик.

«Груз, включавший в себя «Азипод», был критически необходим для обеспечения работы круизного лайнера в экстремальных условиях Арктики», — говорится в сообщении.

Азипод – это судовая движущая установка, состоящая из винта с фиксированным шагом, установленного на управляемой гондоле (капсуле), содержащей электродвигатель, приводящий в движение винт, обеспечивая судну более высокую маневренность.

Выполнение требования по срочности перевозки было усложнено формой и габаритами Азипода. Обычно грузы такого размера транспортируют по морю, однако это занимает гораздо больше времени, зависит от погодных условий и расписания судоходства.

«В противоположность морской перевозке, воздушный транспорт обеспечивал необходимую скорость, хотя потребовал внедрения ряда специальных решений: разработки рамы, применения отдельных креплений на каждом этапе перевозки, распределения веса груза в грузовой кабине самолёта и планирования погрузки, что было успешно выполнено благодаря тесному сотрудничеству с опытными инженерами и экипажем авиакомпании», — отметили в ANTONOV Airlines.

Одесса News информировала, как украинская грузовая авиакомпания «Авиалинии Антонова» переправила во Французскую Гвиану на Ан-124-100-150 «Руслан» самый большой спутник американской компании Lockheed Martin.

Фото: ANTONOV Airlines/Facebook