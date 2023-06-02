Байден споткнулся и упал на церемонии выпуска в Академии ВВС США

Президент США Джо Байден споткнулся и упал после вручения последнего диплома на церемонии выпуска в Академии военно-воздушных сил США 1 июня.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Reuters.

На видео, которые опубликовали The Washington Post и Forbes, видно, что Байден быстро поднялся после падения, ему помогли люди, стоявшие рядом. Поднявшись, он самостоятельно прошёл к своему креслу на сцене, показывая пальцем, обо что споткнулся.

Директор по коммуникациям Белого дома Бен ЛаБолт сообщил в Twitter, что с Байденом всё в порядке.

«Когда он пожимал руки, на сцене лежал мешок с песком», – пояснил спикер. Мешок видно на кадрах, показанных Forbes.

Reuters отмечает, что Байден – самый пожилой человек на посту президента США. Он уже объявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Как пишет Reuters, опросы показывают, что американцы обеспокоены тем, что президентом может стать человек старше 75 лет. Экс-президенту США Дональду Трампу, который тоже намерен баллотироваться во второй раз, 14 июня исполняется 77 лет.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Джо Байден упал при попытке слезть с велосипеда после поездки в парке недалеко от своего дома на пляже в штате Делавэр.

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