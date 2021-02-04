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Минфин США планирует заменить 20-долларовую банкноту

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Министерство финансов США планирует заменить портрет президента Эндрю Джексона на 20-долларовой купюре изображением афроамериканки Гарриет Табмен, которая спасла из рабства 70 человек.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Реализацию этого проекта ранее блокировал экс-президент США Дональд Трамп, а идея заменить портрет президента на фотографию афроамериканки появилась ещё в 2016 году, во время президентства Барака Обамы.

Джо Байден, по словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, планирует возобновить этот проект.

«Важно, чтобы наши банкноты отражали историю и разнообразие нашей страны», — заявила Псаки.

Гарриет Табмен была одиннадцатым ребёнком в семье рабов. В детстве работала служанкой, а затем — на плантации. Примерно в 27 лет Гарриет убежала из рабства, а позже — спасла из него 70 человек. Во время Гражданской войны в США (1861 — 1865 годов) служила разведчицей армии Севера. Позже Табмен стала активисткой движения за предоставление женщинам избирательных прав.

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