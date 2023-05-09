США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,2 миллиарда

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи на сумму $1,2 млрд в сфере безопасности, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны США, в частности, для укрепления её противовоздушной обороны и обеспечения потребностей в артиллерийских боеприпасах.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Пентагона.

«Этот пакет, общая сумма которого составляет до 1,2 млрд долларов, предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI)», — говорится в сообщении.

В пакет войдут дополнительные системы ПВО и боеприпасы; оборудование интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины; боеприпасы для борьбы с беспилотниками; артиллерийские снаряды калибра 155 мм; услуги коммерческой спутниковой съёмки; поддержка обучения, технического обслуживания и поддержки украинских бойцов.

«Соединённые Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения её непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это уже второй пакет помощи за неделю. Как сообщала Одесса News, в прошлую среду администрация Байдена объявила о выделении военной помощи на сумму $300 миллионов в рамках президентских полномочий, что предусматривает немедленные поставки из фондов Минобороны США. Туда вошли ракеты в HIMARS, гаубицы калибра 155 мм, а также снаряды, противотанковые системы, авиационные ракеты, грузовики и другое оборудование.

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