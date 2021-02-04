«Псевдоминёр» заминировал Малиновский райсуд Одессы, чтобы сорвать его заседание

Сегодня, 4 февраля, неизвестный мужчина позвонил на линию «102» и сообщил о заминировании Малиновского районного суда Одессы.

Однако уже через некоторое время его имя стало известно правоохранителям, сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Злоумышленником оказался 38-летний одессит, который пытался сорвать в Малиновском суде рассмотрение уголовного дела в отношении него за совершение уголовного преступления.

По мнению следствия, мужчина зарабатывал деньги на доверчивых «клиентах» путём фиктивного предоставления посреднических услуг по таможенному оформлению груза через брокерские фирмы по минимальной цене.

Отмечается, что из-за действий «псевдоминёра» нарушена общественную безопасность людей, находившихся в помещении суда, тпоскольку правоохранители проводили эвакуацию и принимали меры для поиска взрывных устройств.

В настоящее время лжеминёр задержан по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве. Также правоохранители проверяют информацию о его причастности к совершению аналогичных преступлений.

За это преступление законом предусмотрено до 8 лет заключения.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года в Одессе полицейские задержали мужчин, которые предоставили ложные сообщения о минировании отеля и кинотеатра в городе.

Фото: Пресс-служба Одесской облпрокуратуры

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