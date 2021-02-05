В $1200 оценила свои услуги сотрудница одесской миграционной службы

С 1200 долларами США в виде взятки за получение вида на жительство в Украине правоохранителями задержана сотрудница Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, старший инспектор одного из отделов одесской миграционной службы требовала и получила 1 200 долларов США взятки за своевременное оформление и выдачу гражданину Грузии вида на жительство на территории Украины и подтверждения гражданства Украины его ребёнку.



«Решаются вопросы относительно объявления задержанной о подозрении, избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия.

За это преступление, отмечает пресс-служба ведомства, законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 ода Одесской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении мастера леса одного из государственных предприятий в Одесской области, который был задержан на получении взятки в сумме 66 тысяч гривен за реализацию лесоматериалов твёрдой породы древесины без оформления соответствующих официальных документов и соблюдения законных процедур.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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