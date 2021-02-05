«Архиважно» для страны: Минздрав выделил более 10 миллионов на соцопрос среди геев

«Центр общественного здоровья» Минздрава Украины выставил на аукцион закупку услуги по организации и проведению биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами.

Соответствующее объявление опубликовано в системе Прозорро.

«Услуги по проведению рыночных исследований (Услуги по организации и проведению биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году)», — говорится в объявлении.

Исследование будет проведено в 2021 году. Как отмечается в объявлении, оно будет проводиться на средства международной технической помощи.

Стоимость исследования составляет 10 240 669 гривен. Акцион, который запланирован на 9 апреля 2021 года, будет происходить путём понижения цены.

Среди квалификационных требований к участникам тендера — опыт организации и проведения биоповеденческих исследований на национальном/региональном уровне.

Объявление было опубликовано в системе Прозорро 1 февраля 2021 года. Пока ни одной заявки на участие в тендере не подано.

В ЦОЗ объяснили, что масштабное биоповеденческое исследование призвано определить возможные риски инфицирования ВИЧ, гепатитом и сифилисом среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, и является неотъемлемой составляющей эпидемиологического надзора.

В ЦОЗ также подчеркнули, что такие исследования — норма во всех странах мира. ВОЗ, UNAIDS и CDC рекомендуют их проводить раз в 3-4 года.

В то же время в ЦОЗ признали, что такие исследования достаточно дорогостоящие, ведь требуют очень сложной подготовки. В Украине такое биоповеденческое исследование реализуют за средства Центра контроля и профилактики заболеваний США (СDC).

Это масштабное исследование с общей выборкой 6 900 человек в 16 городах проводится в рамках проекта «Поддержка системы эпидемиологического надзора за ВИЧ и системы управления/улучшения качества лабораторий Министерства здравоохранения Украины, улучшения использования стратегической информации и pазвития потенциала общественного здравоохранения в рамках чрезвычайной инициативы Президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИД (PEPFAR)».

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