Кулачный бой со слезоточивым газом: итоги ЛГБТ-марша в Одессе

31 августа 12 человек привлечены к административной ответственности, один — к уголовной, троих отпустили на поруки родителей — таковы правоохранительные аспекты итогов проведённого в воскресенье в Одессе «Марша равенства», закончившегося дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в г.Одессе.

Фестиваль «Одесса-Прайд 2020» проходил на Приморском бульваре, куда явились и активисты националистической организации «Традиция и порядок». Они стали оскорблять собравшихся нецензурной лексикой, между двумя группами возникла драка, в которую позже включились и правоохранители.

В потасовке досталось представителям всех сторон. За помощью к врачам с предварительным диагнозом «химический ожог глаз, лица и шеи первой степени» обратилась 24-летняя участница акции. В объяснении полицейским она указала, что в её сторону во время мероприятия было вылито неизвестное вещество. Сейчас проверка по этому инциденту продолжается.

Есть пострадавшие от кем-то применённого слезоточивого газа, один полицейский получил серьёзное ранение и его с места происшествия увезла «скорая».

Были задержаны 16 наиболее активных участников стычки. У всех взяли объяснения.

После проверки к административной ответственности по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП полицейские привлекли двенадцать человек. Ещё трёх, несовершеннолетних, передали родителям.

По факту насилия в отношении одного из сотрудников правоохранительных органов начато досудебное расследование против 17-летнего правонарушителя.

Как сообщала Одесса News, 24 августа, в День независимости Украины, в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK представители «Национального Корпуса» напали на съёмочную группу.

Фото: Нацполиция, Думская