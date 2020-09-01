1 сентября без света в Одесской области останутся почти 15 тысяч домов на 543 улицах

1 сентября в населённых пунктах Одесской области будет прекращено энергоснабжение в 14 799 домах на 543 улицах в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети.



Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

В Одессе энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам: