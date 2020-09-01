1 сентября без света в Одесской области останутся почти 15 тысяч домов на 543 улицах

1 сентября в населённых пунктах Одесской области будет прекращено энергоснабжение в 14 799 домах на 543 улицах в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
В Одессе энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Ёлочная: 5/2, 5/3, 5/17, 36, 38, 38а, 42, 42/2, 44, 44а, 44Б, 46, 48, 52, 54, 56, 58
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Авдеева-Черноморского: 8, 8/1, 8/3, 8А, 8б, 8В, 8г, 8е-2, 10, 12, 12а, 14, 14/2, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27-Г, 29, 29/31, 31/2, 31а, 33, 33/2
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Адмиральский проспект: 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 30
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Академическая (Пионерская): 30А, 34В, 36, 37, 39/2, 47, 48В, 52А
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Александра Невского: 45, 47, 47/1, 49
|0:34
1 сентября
|0:55
1 сентября
|Авария
|Амурский 4-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 16
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Амурский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Амурский 1-й переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Амурский 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Амурская: 1, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 33/2, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 53, 55/2, 57, 57А, 61, 63
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Ангарская: 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7А, 9, 36, 37
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Аркаса Николая: 47, 47/2, 47А, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 63/1, 65, 67, 67А, 69, 69А, 71, 73, 73Б, 75, 75б, 77, 78, 78-А, 78Б, 79, 80, 81, 81А, 81В, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101А, 101б, 101В, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 110-А, 111, 112, 113, 113/2, 114, 115, 116, 116А, 117, 117А, 118, 120, 122, 122А, 122В, 124/1, 124/2, 126, 128, 128-А, 130, 132, 132А, 134, 134а, 134Б, 136А, 136-А, 140, 142, 142-А, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162а, 164
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Астрономическая: 6
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Ахматовой: 6, 15, 17/19, 19, 19/2, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28/2, 30, 32, 32а, 32Б/1, 34, 34а, 34Б, 36, 38, 40
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Аэродромная: 1
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Бахчевая: 1, 1-А, 1Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6а, 7, 7А, 8А, 9, 9а, 10-А, 11, 11А, 12, 12-А, 12Б, 13, 13-А, 14, 14-А, 15, 15А, 15б, 15Л, 16-А, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 20, 20-А, 22, 24, 26, 30, 31, 31-А, 34, 36, 36А, 36Б
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Боженко: 1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11
|9:00
1 сентября
|18:00
1 сентября
|Заплан.
|Большая Садовая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 50а, 52
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Бородинская: 48, 48-А, 50, 54, 54-А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 78-А, 80, 82, 83, 83а, 83Б, 84, 85, 85-А, 86, 87, 87-А, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 94А, 95, 96, 96-А, 97/1, 97А, 99, 99-А, 100, 100а, 101, 101А, 101Б, 103, 104, 105, 106, 106-А, 106-Б, 107, 108, 108-А, 109, 109А, 110, 111, 112, 112-А, 113, 114, 115, 116, 117, 117/1, 118, 119-А, 119Б, 120, 121, 122, 122-А, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 131а, 133, 133-В, 135, 137, 137А, 137Б, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Бородинский переулок: 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Братская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Бригадная: 2, 3а, 3б, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 6, 6а, 7а, 7б, 7В, 7Є, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 14, 15, 15а, 15/А, 16, 16а, 17, 17/1, 17А, 17б, 18, 18а, 19, 20, 20б, 21, 21а, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27-А, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 30, 31, 31/3, 31а, 33, 34, 34а, 34-Б, 34-В, 36, 36а, 56, 56/1, 58, 60, 62, 119, 121, 123, 123/1, 123/2, 125, 127, 129, 129А, 131, 133, 135, 137, 137б, 139, 141, 141А, 141Б, 141В, 141Г
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Бучмы Амвросия (5 декабря): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 15, 16, 18, 29
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Восточный 1-й переулок: 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Г, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 16, 16А, 18
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Гвардейская: 3, 5, 6а, 8, 8а, 10, 12, 12а
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Героев пограничников: 1, 3, 7, 9, 11
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Горизонтальная: 1, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 49, 49А, 50
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Градоначальницкая: 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 22/1, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 23, 25, 26, 26А, 26Б, 28, 29, 30, 32
|9:00
1 сентября
|18:00
1 сентября
|Заплан.
|Дальницкое шоссе: 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 17, 27А, 29, 37А, 39, 49А, 53, 63, 109А, 115, 121, 125, 131, 133А, 139, 149, 159
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Державина переулок: 1, 1А, 3, 5, 5а, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Державина: 1гар, 2, 2а, 3, 11, 13, 15, 17, 164
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Дмитрия Донского переулок: 1, 2, 2Б, 4, 4а, 5, 8, 8а, 8А1, 9, 11, 11а, 11а2, 13, 24
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Дмитрия Донского: 3, 13, 21, 21/6, 21/8, 21Б, 21А6, 23, 23А, 25, 27, 29, 29а, 29Б
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Днепровская: 49, 52
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Доковая: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 20, 21
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Донецкая: 1-1, 5, 5А, 6, 7, 8, 8Б, 9, 9а, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Дунаевского 3-й переулок: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16
|15:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Авария
|Дунаевского: 1, 1В, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9Ж, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23Б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29
|15:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Авария
|Дунаевского 2-й переулок: 1, 2/А, 2Б, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 12А, 12в
|15:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Авария
|Дунаевского 1-й переулок: 1, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4А, 5, 6
|15:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Авария
|Дунайская: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Дунаевского 3-й переулок: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16
|9:00
1 сентября
|11:00
1 сентября
|Авария
|Дунаевского: 1, 1В, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9Ж, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23Б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29
|9:00
1 сентября
|11:00
1 сентября
|Авария
|Дунаевского: 14, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 34а, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 40А, 40Б, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 52, 52а, 54, 55, 56, 56А, 57, 57Б, 58, 59, 59А, 60, 61, 61-1, 61А, 63, 65, 67, 67Б, 69
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Дунаевского 1-й переулок: 1, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4А, 5, 6
|9:00
1 сентября
|11:00
1 сентября
|Авария
|Дунаевского 2-й переулок: 1, 2/А, 2Б, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 12А, 12в
|9:00
1 сентября
|11:00
1 сентября
|Авария
|Зерновая: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26/1, 28, 30
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Злаковая: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 13, 13а, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 17В, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 23б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 31/1, 31/2
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Казанская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 11Б, 11В, 11г, 13а, 14, 14Б, 15, 18, 20, 22А, 23, 24, 25
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Керченская: 29, 31, 33, 35, 36, 36А, 37а, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 62Б
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Керченский 1-й переулок: 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Керченский 3-й переулок: 3, 4, 6
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Китобойный 2-й переулок: 20, 20А, 22
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Кишиневская: 2, 4, 4А, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Конноармейская: 1, 1а
|15:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Авария
|Конноармейская: 1, 1а
|9:00
1 сентября
|11:00
1 сентября
|Авария
|Кондрашина: 1, 1/2, 1/5, 3, 5, 7, 7/9, 7-9, 9-9а, 9А, 11а, 79/2
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Костанди: 21, 24, 25, 26, 27А, 28, 28А, 29, 31, 32, 32А, 32Б, 34, 34А, 34б, 34/Б-1, 34В, 36, 38, 38Б, 38В, 39, 40, 40А, 40Б, 40В, 41, 42, 43, 44, 45/2, 45А, 47, 48, 48/2, 48а, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А, 57, 58, 60, 61, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 75Б, 75в, 77, 77А
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Костанди 2-й переулок: 2
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Костанди 3-й переулок: 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8/3
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Красная: 2, 8
|15:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Авария
|Красная: 2, 8
|9:00
1 сентября
|11:00
1 сентября
|Авария
|Краснова: 1, 3, 5, 7, 7А
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Куприна: 26, 28, 28а, 28-Б, 28-В, 30, 30-В, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34а/1, 34в, 35, 35А, 36а, 37, 37а, 37б, 37В, 37е, 38, 39, 39/1, 39/5, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 48б, 48в
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Курганская: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Лазурный 4-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Лазурный 5-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Лазурный 6-й переулок: 3, 4, 5, 6, 7
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Лазурный 2-й переулок: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Лазурный 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Лазурный 3-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 5а, 5б, 6, 6А, 9, 10, 14, 14А
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Левитана: 19/3, 19/4, 19/5
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Леваневского: 4а, 9
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Леонова улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 60а, 60б, 62
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|2-я Линия (посёлок Котовского): 12
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Локальная: 1, 1А, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 15
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 10, 11, 11а, 12, 20
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Лунина Контр-адмирала: 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Львовская: 50, 52, 54, 54/2, 56, 58
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Львовский переулок: 1, 3, 3/1, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10Б, 10В, 15, 16, 76
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Магистральная: 39, 41, 41А, 43, 43А, 45, 45А, 45Б, 47, 47В, 49, 49А, 51, 51а, 51Б, 53, 53а, 55, 55А, 57, 59, 59А, 59Г, 60, 62, 62А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68д, 69, 70, 72, 72А, 74, 74А, 76, 78, 78А, 79, 80, 80/1, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86-А, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 94-А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100А, 101, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118б, 120, 122
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Маковый переулок: 2, 2А, 3, 6А, 7, 8, 9, 10, 12
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Маковая: 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 40А, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Малая Садовая: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|массив номер 1: 4
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Мачтовая: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22/1, 23, 24, 26, 101
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Молодогвардейская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Наклонная: 1, 1А, 2, 3, 3а, 4, 4/2, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 14б, 15, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29-1, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43Б, 44, 45, 46А, 46Б, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 53, 55, 56А, 57, 59, 59А, 59Б, 174
|15:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Авария
|Наклонная: 1, 1А, 2, 3, 3а, 4, 4/2, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 14б, 15, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29-1, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43Б, 44, 45, 46А, 46Б, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 53, 55, 56А, 57, 59, 59А, 59Б, 174
|9:00
1 сентября
|11:00
1 сентября
|Авария
|Немировича-Данченко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Нескучная: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Николаевская дорога: 305, 305А, 307, 309, 309А, 311
|15:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Авария
|Николаевская дорога: 51, 51А, 65
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Николаевская дорога: 305, 305А, 307, 309, 309А, 311
|9:00
1 сентября
|11:00
1 сентября
|Авария
|Новаторов: 13, 15, 17
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Новоукраинский переулок: 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Обильная: 8
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Огородная: 43, 65, 67, 71, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 97А, 99, 101, 103А
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Озерная: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Окружная: 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 13Б/2, 13б1
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Палубная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10-А
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Палубный переулок: 1, 2, 3, 4, 5
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Патриотическая: 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77А, 78, 79, 80, 80-А, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86/94, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92-А, 93, 95, 96, 96А, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106А, 107, 108, 109, 111, 112, 112А, 113, 113а, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118б, 119, 120, 121, 122, 122а, 122-Б, 123, 124, 124-Б, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 158А, 160
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Петра Лещенко: 2, 8, 10, 12, 14, 18, 18А, 20, 42, 44, 46, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 87А, 87Б, 88, 89, 89А, 89-А, 89Б, 91, 92, 93, 93А, 93Б, 93-Б, 93В, 95, 95А, 96, 97, 97-А, 98, 102г, 102Д, 103, 104, 105, 106, 107
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Ползунова 2-я улица: 1, 2, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а/22, 9, 10, 11, 12, 14, 16
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Ползунова 1-й переулок: 12А, 19
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Посмитного: 25, 25А, 25/15, 27, 27А, 33
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Проточный переулок: 1, 1/1, 3, 5, 8, 13, 15
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Прорезной переулок: 2, 3, 5, 7, 13, 19, 21, 25
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Равенства 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 86, 98, 106, 197
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Равенства 2-й переулок: 1, 4
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Равенства: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3а, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 46А, 48, 84
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Ромашковая: 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4А, 6, 8/10, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24б, 26б, 28/1
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 52-1, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 65-2, 66, 66А, 68, 68б
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Садовая 5-я улица: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Садовая 4-я улица: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Садовая Балка: 45, уч32
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Садовая 3-я улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 8а1, 8а2, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Садовая 1-я улица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Садовая 6-я улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 47б, 49, 49А, 51, 51А, 53, 55, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67, 69а, 71
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Садовая 2-я улица: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Сакко: 2а, 6
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Санитарная: 1, 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18А, 19, 20-А, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 35, 35А, 37, 37/1, 37А
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Северная: 12А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 35В, 37, 37А, 39А, 41, 43, 43Б, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 63, 65, 66, 66А, 67, 67А, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 74Б, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 116/2, 118, 120, 122, 124, 124А, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 180А, 182, 188
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Северный переулок: 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 45, 46, 47
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Серова: 2
|9:00
1 сентября
|18:00
1 сентября
|Заплан.
|Сказочный переулок: 3, 3А, 5, 7
|15:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Авария
|Сказочный переулок: 3, 3А, 5, 7
|9:00
1 сентября
|11:00
1 сентября
|Авария
|Собинова: 1, 1-А, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 13, 14, 15а, 16, 18, 20, 153
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Совхозная (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Сосюры: 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 61А, 67
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Столбовая: 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26
|9:00
1 сентября
|18:00
1 сентября
|Заплан.
|Судостроительная: 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Сумская: 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69/1, 69/2, 69а, 69б
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Суперфосфатная: 1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А
|9:00
1 сентября
|18:00
1 сентября
|Заплан.
|Танкерная: 4, 5, 6/1, 6А, 7, 8, 9, 9/2А, 11, 13, 14
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Тимирязева: 72, 72/А, 72Б, 84в
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Тираспольское шоссе: 31, 37, 37/3, 39, 39а, 41, 43, 47, 49, 51, 51а, 51б, 53а, 55, 57, 59, 59а, 59Б, 59В, 61, 61а, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 127А, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 149А, 151, 152, 153, 155, 155А, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Тираспольская: 28
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Толбухина: 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 27, 28, 28а, 28-а, 29/4, 29А, 30, 30а, 30б, 30в, 31, 31а, 31/А, 31б, 32, 32/2, 33, 33а, 33уч5, 34, 34/2, 34а, 35, 35а, 36, 38, 39, 40, 40а, 40-А/1, 40в, 41, 42, 42А, 42б, 42в, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 45, 45А, 46, 46а, 46б, 46в, 46е, 46б2, 47, 47а, 48, 48а, 48Б, 49, 49а, 50, 50а, 50-А, 50Б, 50в, 51, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58, 58/2, 58а, 59, 59а, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71А, 73, 73А, 75, 75а, 77, 79, 79а, 81, 81а, 203, 243, 245, 282, 321, 343, 651
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Трудовая: 7, 9
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Тульская: 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21/3, 21А, 23, 23-Б, 25, 27, 27/4, 29, 29/2, 37/1, 37/Б, 141, 162, 204, 211, 233, 234, 294
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Угорская: 2, 3
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Украинский 3-й переулок: 1а, 1б, 1в, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Украинский 2-й переулок: 3, 4, 5, 6
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Ученическая: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 3, 4, 5, 5А, 6, 10, 11, 11-А, 12, 13-А, 14, 14А, 15, 17, 18, 18-А, 19, 19б, 22А, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 55Б
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Филатова Академика: 9, 11
|0:08
1 сентября
|0:30
1 сентября
|Авария
|Филатова Академика: 31, 33, 33А, 35
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 16/8, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20А, 20/11, 22, 65, 67, 67а, 67А, 69, 69А, 69/16, 129, 204
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Франко Ивана: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 10б, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Харьковская: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16/1, 16а, 18, 20, 12.12-А
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Черкасская: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7В, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 28
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Черновицкий переулок: 1, 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 4А, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13-А, 13А, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 20-А
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Чубаевская: 1, 1а, 2, 2/А, 4, 4а, 6, 10, 10а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25/27, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/7, 27/8, 27/12, 29, 29/3, 29/6, 29/7, 29/8, 29/10, 29/11, 29/15, 29/31, 29/35, 29/3141, 30а, 30б, 31, 31А, 32, 32а, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 42а, 46, 46/48, 48, 48/2, 48/2-Б, 48/5, 48/8, 48/9, 48А, 48/50, 279, 295
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Чумацкая: 61, 77, 85, 91, 103Б, 108, 109
|9:00
1 сентября
|19:00
1 сентября
|Заплан.
|Швыгина Генерала: 2, 4, 6, 8, 8А
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Шестакова: 1, 3, 5
|15:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Авария
|Шестакова: 1, 3, 5
|9:00
1 сентября
|11:00
1 сентября
|Авария
|Шишкина 1-й переулок: 1, 2, 3, 5, 7
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Шишкина 2-й переулок: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4а, 5, 8, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 11-А, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Шишкина: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 5а1, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15/1, 15а, 15/17, 15/17уч5, 15-174, 15-176, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19/2, 19А, 19/83, 20, 21, 21а, 21б, 21в, 21а1, 21в2, 22, 24, 24А, 26, 28, 28а, 28б, 30а, 32а, 34, 34б, 36А, 38а, 39, 40а, 40Б, 41, 41а, 42а, 44а, 52, 73, 202, 211
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Шишкина 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 20
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Шклярука: 13, 15, 15а, 15б, 15-В
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Штилевая: 2, 4А, 6, 8, а/с, а-с, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 28, 30, 34, 50, 54, 56, 57, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 80Б, 81, 82, 82А, 84, 84а, 85, 86, 87, 87А, 87Б, 88, 90, 92, 94, 102, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 114а, 114Б, 116, 116а, 118
|15:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Авария
|Штилевая: 2, 4А, 6, 8, а-с, а/с, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 28, 30, 34, 50, 54, 56, 57, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 80Б, 81, 82, 82А, 84, 84а, 85, 86, 87, 87А, 87Б, 88, 90, 92, 94, 102, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 114а, 114Б, 116, 116а, 118
|9:00
1 сентября
|11:00
1 сентября
|Авария
|Щукина переулок: 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 51, 52
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Южная дорога: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 65Б, 73
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Юннатов 1-й переулок: 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12/1, 12б, 12б2
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Заплан.
|Юннатов: 1, 1а, 1Б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 1330
|9:00
1 сентября
|17:00
1 сентября
|Запла