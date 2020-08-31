800 специалистов интернет-маркетинга собрались в Одессе

В Одессе состоялась девятая конференция «8P» — крупнейшее мероприятие, посвящённое интернет-маркетингу в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Конференция собрала участников по SEO и PPC-специалистов, фаундеров и СEO SaaS-проектов, интернет-магазинов и стартапов.

Отмечается, что программа конференции была разделена на 4 потока, где каждый поток – это отдельная мини-конференция по конкретным вопросам. В целом за один день можно было прослушать до 35 спикеров из топовых компаний, поучаствовать в 4 панельных дискуссиях.

В рамках мероприятия на потоках рассматривались следующие вопросы:

Поток «SEO» для SEO-специалистов, маркетологов и представителей агентств – ссылочное продвижение: стратегии, тактики, инсайты; лидогенерация в SEO; техническое SEO; построение SEO-стратегии и SEO-эксперименты; SEO под западные рынки.

Поток «Business & Digital» для владельцев бизнеса, топ-менеджмента, маркетологов – миссия и ценности компании; масштабирование бизнеса; омниканальность и автоматизация маркетинга; брендинг и нейминг; контент-маркетинг.

Поток «Online Ads & Analytics» для таргетологов, веб-аналитиков, маркетологов – аналитика платного трафика; практически применимые фишки; таргетированная реклама; эффективные медийные кампании; актуальные инструменты.

Поток «Affiliate» для веб-мастеров, медиабайеров, трафик-менеджеров – источники трафика; кейсы по топовым нишам; выбор вертикалей; работа со CPA-сетями; создание креативов.

В условиях карантинного режима организаторы «8P» обеспечили участников необходимыми для безопасного пребывания на конференции масками и антисептиками. В ходе конференции соблюдались нормы — 5 кв. м на 1 человека, было увеличено расстояние между стульями, проводился температурный скрининг.

Кстати. Модель 8Р является базовым элементом любой бизнес-стратегии. Она появилась в результате развития маркетинг-микса 4Р. Это уже традиционная концепция ведения бизнеса, включающая 4 фактора успеха компании: продукт (Рroduct), цена (Рrice), место (Place) и продвижение (Рromotion).

Базовая модель с течением времени была усовершенствована и расширилась до 8Р: к базовым 4P’s добавились физические доказательства (Physical evidence), процесс (Processes), люди (People) и партнёры (Partners).

На 8Р участники конференции рассмотрели все элементы модели и разобрались, как повысить эффективность продвижения бизнеса онлайн.

Фото: «Одесса»