Справку о несудимости теперь можно получить, не вставая с дивана

МВД Украины запустило новый сервис по выдаче справок о несудимости.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области со ссылкой на Региональный сервисный центр МВД Украины, справка о несудимости больше не нужна. Её заменила выписка из информационно-аналитической системы «Учёт сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости». В отличие от справки, выписку можно оформить в электронной форме самостоятельно по ссылке.

Также на портале можно проверить подлинность выписки по номеру или QR-коду, предоставляемому лицом.

Отмечается также, что подобный документ необходим при устройстве на новую работу или приобретении оружия.

Как сообщала Одесса News, украинское водительское удостоверение адаптировали к документам Европейского Союза. Права старого образца теперь можно обменять на новый документ.

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