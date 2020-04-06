Сегодня стартовала «Всеукраинская школа онлайн»

Сегодня, 6 апреля, в 10 часов утра для всех украинских школьников средних и старших классов, а также для всех желающих, свои виртуальные двери открыла «Всеукраинская школа онлайн».

Об этом в Facebook написала первая леди Украины Елена Зеленская.

Уже завтра, о 10:00, для всіх українських школярів середніх та старших класів, а також для всіх охочих свої віртуальні двері відчинить «Всеукраїнська школа онлайн».⠀Понад 40 учителів записали для вас відеоуроки з 11 шкільних предметів та доклали всіх зусиль, щоб зробити їх цікавими та корисними.⠀Щоранку, о 10:00, з понеділка до п’ятниці, уроки транслюватимуть такі українські телеканали:⠀5-й клас – «ПлюсПлюс» та «112 Україна»6-й клас – ZOOM та NewsOne7-й клас – ZIK та «5 канал»8-й клас – «Індиго» та УНІАН9-й клас – «Рада» та UA: Культура10-й клас – UA: Перший11-й клас – М1⠀Всі уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube, на медіасервісах та інтернет-платформах 1+1 video, ТСН.ua, УНІАН, а також на Megogo та oll.tv, на яких уроки «Всеукраїнської школи онлайн» будуть безкоштовно доступні навіть для незареєстрованих користувачів.⠀Шановні батьки, стежте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтеся самі!Діти, успіхів вам у навчанні!⠀Залишаємось вдома! Вчимося вдома!#вчимосьвдома Gepostet von Олена Зеленська am Sonntag, 5. April 2020

«Более 40 учителей записали для вас видеоуроки по 11 школьным предметам и приложили все усилия, чтобы сделать их интересными и полезными», — отметила она.

Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу, уроки будут транслировать такие украинские телеканалы:

5-й класс — «ПлюсПлюс» и «112 Украина»

6-й класс — ZOOM и NewsOne

7-й класс — ZIK и «5 канал»

8-й класс — «Индиго» и УНИАН

9-й класс — «Рада» и UA: Культура

10-й класс — UA: Первый

11-й класс — М1

Все уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube, на медиасервисах и интернет-платформах 1+1 video, ТСН.ua, УНИАН, а также на Megogo и oll.tv, на которых уроки «Всеукраинской школы онлайн» будут бесплатно доступны даже для незарегистрированных пользователей.

«Уважаемые родители, следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь сами! Дети, успехов вам в учёбе! Остаёмся дома! Учимся дома!»- отметила Зеленская, сама принявшая участие в подготовке телевизионного формата урока по украинскому языку для учеников пятых классов.

«Карантин – это необходимая мера для здоровья и безопасности каждого из нас. И я еще раз прошу украинцев соблюдать его правила и оставаться дома. Но карантин – это не каникулы. И он не должен помешать доступу наших школьников к качественным знаниям. Поэтому смотрим «Всеукраинскую школу онлайн» и продолжаем оставаться дома с пользой», – призвала украинцев Елена Зеленская.

Как сообщала Одесса News, карантин, начавшийся 12 марта из-за эпидемии коронавируса, продлён до 24 апреля.

Фото: Пресс-служба Офиса Президента Украины