В Одессу прибыли министр внутренних дел и глава Нацполиции

16 марта Министр внутренних дел Игорь Клименко и Глава Национальной полиции Иван Выговский прибыли в южный регион с рабочим визитом, побывав на месте вражеских ракетных ударов по Одессе.

Главы ведомств вместе с председателем Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером осмотрели последствия разрушений, вызванные ударом двух ракет в рекреационной зоне областного центра, и пообщались с представителями Сил безопасности и обороны, — сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Клименко и Выговский поблагодарили все службы, работавшие на месте ракетных ударов и оказывавшие помощь пострадавшим.

«Мы чётко видим, что враг попал в гражданскую инфраструктуру. И когда представители разных служб приехали ликвидировать последствия и оказывать помощь пострадавшим, россияне коварно ударили по этой территории ещё одной ракетой. В результате у нас есть жертвы среди гражданского населения, работников ГСЧС, врачей, работников Национальной полиции», — сказал Министр.

Также министр Клименко посетил пострадавших, проходящих лечение в медицинских учреждениях Одессы, пообщался с ранеными и пожелал скорейшего выздоровления.

Отмечается, что Министр МВД и Глава Нацполиции почтили память всех погибших от ракетного обстрела, произошедшего 15 марта.

«Это одно из самых массовых и позорных преступлений врага, который двойными ударами пытается увеличить количество жертв среди спасателей, медиков, полицейских, первыми прибывающих на помощь людям. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказал глава Нацполиции Иван Выговский.

Одесса News информировала, что 15 марта среди дня враг раз атаковал ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одессы. Погибли 21 и ранены более 70 граждан, 39 сейчас лечатся стационарно, восемь находятся в тяжёлом состоянии. Среди погибших — сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, водитель-пожарный Денис Колесников и спасатель Виталий Алимов, фельдшер подстанции № 5 Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области Сергей Ротару, бывший первый вице-мэр Одессы Сергей Тетюхин.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy