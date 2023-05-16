Первая леди Украины встретилась с лидером Кореи и обсудила потребность ВСУ в ПВО

16 мая супруга Президента Украины Елена Зеленская обсудила с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем потребность в средствах ПВО и техники для разминирования.

Об этом Зеленская написала в Facebook.

«Начала визит в Республику Корея для участия в конференции «Азиатское лидерство» со встречи с Президентом страны Юн Сок Йолем», — отметила Зеленская.

Первая леди поблагодарила за поддержку формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского – её пункты стали основой «Принципов Устава ООН, лежащих в основе всеобъемлющего справедливого и устоявшегося мира в Украине», принятых недавно Генассамблеей при активном участии Республики Корея.

«Сейчас нам нужна ещё и помощь технологиями, которыми славится страна. Вместе с первой вице-премьер-министром — министром экономики Украины Юлией Свириденко и заместителем руководителя Офиса Президента Ростиславом Шурмой обсудили с Президентом потребность в средствах ПВО, чтобы прекратить ракетный терроризм страны-агрессора. Нуждаемся также в средствах, чтобы разминировать те ловушки, которые Россия оставила на нашей территории, и медицинское оборудование – чтобы спасать тех, кого нападающим удалось ранить», — подчеркнула Зеленская.

Она отметила, что ценит то, как Корея готова отстаивать международное право вместе с Украиной.

Как сообщала Одесса News, первая леди Украины Елена Зеленская 4 мая прибыла в Лондон (Великобритания) по случаю коронации короля Чарльза III.

Фото: Елена Зеленская/Facebook

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