В Одессе министр иностранных дел Дании заявил о новой программе поддержки Украины

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен 28 апреля посетил Одессу в рамках форума «Восстановление Одесской области».

На брифинге по итогам своего визита в Одессу датский министр сказал, что его правительство запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год.

«За последние месяцы мы запустили новую программу помощи Украине в 2023 году в объёме 1 млрд. евро. Её основная цель – восстановление Украины. Особое место в этой программе займёт восстановление Николаева», – заявил Расмуссен.

Он подчеркнул, что осуждает недавно произошедшие ракетные атаки РФ на Николаев, но они лишь подкрепляют решимость Дании помочь Украине.

«Успеха можно добиться только в партнёрстве, как это было достигнуто в случае стран Балтии. Украина напоминает нам, что свобода не даётся даром. За свободу нужно бороться. Пока вы сражаетесь, Дания будет с вами», — добавил Расмуссен.

Ларс Люкке Расмуссен, а также министры иностранных дел Украины, Балтии и Северной Европы в сопровождении и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Бориса Волошенкова и мэра Одессы Геннадия Труханова осмотрели ряд достопримечательностей Одессы, в частности, побывали возле Потёмкинской лестницы и информационной таблички, посвящённой включению объекта «Исторический центр Одессы» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, прогулялись по Приморскому бульвару возле театра оперы и балета, сфотографировались возле памятника Дюку.

Как сообщала Одесса News, министр иностранных дел Эстонии Маргнус Цахкна 28 апреля посетил Одессу в рамках форума «Восстановление Одесской области», сказав, что его страна с начала войны предоставила Украине помощь более чем на €500 миллионов.

Фото: ООГА, «Одесса»

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