Одесский зоопарк приглашает понаблюдать за появившимися птенцами филина

В Одесском зоопарке у пары филинов родились птенцы.

Тройня малышей появилась на свет ещё в апреле, но они были очень маленькими, поэтому родители их не показывали. Сейчас уже птенцов можно наблюдать вместе с родителями в вольере.

Молодые филинята становятся способными к самостоятельной жизни в природе в возрасте около пяти месяцев.

Одесский зоопарк приглашает всех желающих посмотреть на маленьких птенцов.

Зоопарк открыт с 9.00 до 16.00.

Адрес: Новощепной ряд, 25.

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