Одесский зоопарк приглашает понаблюдать за появившимися птенцами филина

В Одесском зоопарке у пары филинов родились птенцы.
Тройня малышей появилась на свет ещё в апреле, но они были очень маленькими, поэтому родители их не показывали. Сейчас уже птенцов можно наблюдать вместе с родителями в вольере.
Молодые филинята становятся способными к самостоятельной жизни в природе в возрасте около пяти месяцев.
Одесский зоопарк приглашает всех желающих посмотреть на маленьких птенцов.
Зоопарк открыт с 9.00 до 16.00.
Адрес: Новощепной ряд, 25.
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