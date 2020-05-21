В Одесском зоопарке родился оленёнок

В Одесском зоопарке у пары китайских мунтжаков родился детёныш.

Малыш появился на свет днём, поэтому за первыми минутами его жизни смогли понаблюдать посетители, сообщается на сайте Одесского зоопарка.

«Сейчас он чувствует себя превосходно, находится рядом с заботливой мамой», — говорится в сообщении.

Мунтжаки – небольшие олени. Рождаются маленькие мунтжаки пятнистыми, но к двухмесячному возрасту эти пятна выцветают. Примерно до четырёх месяцев детёныш будет находиться на молочном вскармливании, после чего начнёт постепенно переходить на растительную пищу.

Отмечается, что имя малышу сотрудники давать не будут. По традиции, его и других новорожденных обитателей зоопарка назовут одесситы в рамках конкурса «Дай имя малышу».

Как сообщала Одесса News, с 15 мая Одесский зоопарк открылся для посещения.

Фото: Одесский зоопарк