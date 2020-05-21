Кабмин продлил карантин в Украине до 22 июня

В соответствии с решением Кабинета Министров, с 22 мая на территории Украины будет введён адаптивный карантин, когда региональные власти смогут в зависимости от эпидемической ситуации cами могут ослаблять ограничения.

Кабмин продлил действие карантина до 22 июня. Такое решение было принято 20 мая на заседании правительства, сообщает издание «ГОРДОН».

«Постановлением правительства предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин с учётом эпидемической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили», – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, представляя проект решения.

По его словам, с 22 мая вводятся «определённые признаки эпидемии», на основании которых региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям смогут принимать решение об ослаблении карантина.

«Среди этих признаков инцидентность – среднее количество случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения. Этот показатель должен составлять меньше 12 человек на 100 тысяч. Это загруженность коек в учреждениях охраны здоровья. Этот показатель должен составлять менее 50%. А также количество тестирований методом ПЦР и иммунноферментного анализа (ИФА-тестирование) должно составлять более 12 тестов на 100 тысяч населения в течение последних семи дней», – добавил Степанов.

Министр сказал, что с 22 мая в Украине стартует второй этап ослабления карантина. «Каждый этап – это 10 дней. То есть все могут увидеть, что мы предлагаем с 1 июня, с 10-го и так далее. Это будут прогнозируемые действия, и они будут зависеть от показателей», – подчеркнул Степанов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что окончательная редакция принятого постановления будет опубликована 21 мая.

Премьер также отметил, что межобластные пассажирские перевозки и регулярное авиасообщение пока возобновлены не будут.

Как сообщала Одесса News, карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

В соответствии с пятиэтапным планом смягчения карантина, на втором этапе должен быть возобновлён учебный процесс для выпускников в школах и подготовка к проведению внешнего независимого оценивания; также смогут возобновить работу отели, спортивные залы и фитнес-центры (без бассейнов). Кроме того, могут быть возобновлены спортивные соревнования, в которых участвует не больше 50 человек, но без зрителей.