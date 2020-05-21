Отпразднуйте День вышиванки в онлайне

Ежегодно, с 2006 года, в третий четверг мая в мире празднуют День вышиванки.

Этот праздник призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.

На протяжении всей истории праздника по инициативе студентов, школьников, общественных и культурных деятелей ко Дню вышиванки проводятся концерты, шествия, конкурсы, вечеринки и ярмарки. Украинцы за рубежом присоединяются к празднованию в режиме онлайн. Уже стало традицией своё фото в вышиванке выкладывать в сеть.

В этом году из-за всеобщего карантина День вышиванки пройдёт только в режиме онлайн, без массовых мероприятий.

С 19 по 25 мая в социальной сети Facebook стартовал онлайн-флешмоб, приуроченный ко Дню вышиванки.

Принять участие во флешмобе может каждый желающий. Для этого нужно на своей странице в Facebook разместить фото в вышиванке и подписать «С Днём вышиванки, Украина!!!» Пост необходимо обозначить хэштегами #КППаркиОдессы, #незалежні.

После завершения карантина все участники флешмоба приглашаются на праздничный концерт, который состоится на сцене открытой концертной площадки «Ракушка» в парке имени Т.Г. Шевченко. Участники получат памятные призы, подготовленные коммунальным предприятием «Парки Одессы», а победитель — главный приз от магазина украинской одежды и сувениров.