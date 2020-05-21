За последние сутки в Одессе заболели COVID-19 восемь человек

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 21 мая в Одесской области лабораторно подтверждены 806 случаев COVID-19. Из них 182 человека — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 14 новых случаев заболевания, из них восемь — у одесситов и шесть — у жителей районов области.

К настоящему времени получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у восьми одесситов, в числе которых три медицинских работника. Таким образом, к настоящему времени в Одессе зарегистрированы 40 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 136 одесситов.

По данным на утро 21 мая, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 37 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 32 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 20 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.



Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. Также 30 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — девочка в возрасте 12 лет госпитализирована в инфекционную больницу, где находится на лечении ещё одна девочка в возрасте 14 лет. Шестеро детей находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, возраст детей — 11 месяцев, 1 год 4 месяца, 11, 13, 15 и 17 лет.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 пребывают под медицинским наблюдением, в том числе находящиеся на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 21 мая в Украине подтверждено 19 706 случаев COVID-19, из них 6 227 выздоровели, 579 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 случаев.