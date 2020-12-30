В Одессе за прошедшие сутки короновирус обнаружили у 8 детей

За прошедшие сутки в Одессе зарегистрированы восемь новых случаев COVID-19 у детей (пять девочек и три мальчика).

Как сообщает Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины, все 8 детей находятся на амбулаторном лечении.

Отмечается, что на 30 декабря в Одессе зарегистрированы 31 782 заболевших жителя, в т.ч. за сутки — 447.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 207 пациентов с COVID-19, из них 25 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 182 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ», — говорится в сообщении.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 22 человека с подозрением на COVID-19.

60 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 33 человека — в ГКБ №10, 90 человек — в городской больнице №5, пять детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 29 декабря, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 122 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 377 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 19 974 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 11 300 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 729 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. в т.ч. 16 детей и 38 медицинских работников.