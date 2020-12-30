COVID-19 в Одесской области: коронавирус не отступает

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 729 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила Одесская облгосадминистрация.

В числе заболевших за сутки 16 детей и 38 медицинских работников. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 550 ребёнка и 2 292 медработника.

Отмечается, что всего по состоянию на утро 30 декабря в Одесской области было зафиксировано 70 592 случая COVID-19 — у 42 167 женщин и 28 425 мужчин. Наибольшее количество заболевших за сутки в Одессе (447) и Черноморске (69).

Летальность на сегодняшний день составляет по региону 1 045 человек (+20 за сутки): Одесса — 508 (+11), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 44 (+1), Измаил — 52 (+2), Подольск — 2, Теплодар — 1, Черноморск — 30, Южный — 17 (+2), районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 24, Балтский — 1, Березовский — 15, Б.Днестровский — 27, Беляевский — 41 (+1), Болградский — 33, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 28, Килийский — 16 (+2), Кодымский — 11, Лиманский — 30 (+1), Любашевский — 3, Николаевский — 5, Овидиопольский — 20, Окнянский — 4, Подольский — 29, Ренийский — 6, Раздельнянский — 19, Савранский — 5, Саратский — 22, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 8 (+2).

Количество выздоровевших — 44 416: Одесса — 19 405, Балта — 396, г.Б.-Днестровский — 846, Измаил — 3 072, Подольск — 130, Теплодар — 165, Черноморск — 1 648, Южный — 781, районы — Ананьевский — 258, Арцизский — 957, Балтский — 211, Березовский — 750, Б.Днестровский — 387, Беляевский — 1 655, Болградский — 1 772, Великомихайловский — 209, Захаровский — 270, Ивановский — 589, Измаильский — 1 126, Килийский — 650, Кодымский — 339, Лиманский — 1 424, Любашевский — 402, Николаевский — 173, Овидиопольский — 1 526, Окнянский — 435, Подольский — 1 302, Ренийский — 404, Раздельнянский — 606, Савранский — 267, Саратский — 695, Тарутинский — 610, Татарбунарский — 684, Ширяевский — 272.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 30 декабря:

Одесса — 31 782 (дети — 1 477, медработники — 817)

— 31 782 (дети — 1 477, медработники — 817) Балта — 682 (дети — 13, медработники — 59)

г.Белгород-Днестровский — 1 180 (дети — 39, медработники — 67)

Измаил — 3 951 (дети — 137, медработники — 125)

— 3 951 (дети — 137, медработники — 125) Подольск — 370 (дети — 25, медработники — 20)

Теплодар — 302 (дети — 15, медработники — 10)

Черноморск — 2 695 (дети — 202, медработники — 33)

Южный — 1 602 (дети — 86, медработники — 24)

Ананьевский район — 324 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 258 (дети — 50, медработники — 52)

Балтский — 402 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 185 (дети — 97, медработники — 55)

Б.-Днестровский — 594 (дети — 24, медработники — 29)

Беляевский — 2 920 (дети — 190, медработники — 186)

Болградский — 2 340 (дети — 131, медработники — 98)

В.Михайловский — 479 (дети — 34, медработники — 23)

Захаровский — 345 (дети — 15, медработники — 12)

Ивановский — 748 (дети — 45, медработники — 45)

Измаильский — 1 504 (дети — 106, медработники — 42)

Килийский — 1 148 (дети — 52, медработники — 60)

Кодымский — 435 (дети — 20, медработники — 15)

Лиманский — 2 948 (дети — 177, медработники — 119)

— 2 948 (дети — 177, медработники — 119) Любашевский — 611 (дети — 26, медработники — 5)

Николаевский — 391 (дети — 37, медработники — 19)

Овидиопольский — 2 754 (дети — 176, медработники — 63)

Окнянский — 525 (дети — 13, медработники — 8)

Подольский — 1 810 (дети — 108, медработники — 90)

Раздельнянский — 1 077 (дети — 36, медработники — 55)

Ренийский — 795 (дети — 36, медработники — 57)

Савранский — 524 (дети — 15, медработники — 8)

Саратский — 820 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 785 (дети — 46, медработники — 20)

Татарбунарский — 907 (дети — 41, медработники — 23)

Ширяевский – 399 (дети — 1, медработники – 2).

Проведено ИФА-тестирований – 131 237, в том числе за сутки 775. Проведено всего 320 065 исследований на СОVID-19 методом ПЦР (за сутки – 887).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области было лабораторно подтверждено 729 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в т.ч. 35 детей и 41 медицинский работник.