На минувшей неделе в Одессе родились 148 малышей

За первую неделю сентября в городских родильных домах Одессы появились на свет 148 новорожденных, в числе которых — одна пара близнецов.

Как сообщает официальный сайт города, новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали численное превосходство над девочками — на свет появились 79 юных одесситок и 69 маленьких одесситов.

«Наибольшее количество родов на прошедшей неделе приняли медики городского родильного дома №7, где увидели свет 63 малыша. В этом же роддоме появился на свет первый ребёнок, родившийся в нынешнем году в День города 2 сентября, а также наибольшее количество новорожденных в этот праздничный день.

Кстати. С 9 часов утра 11 сентября после завершения плановой дезинфекции и косметического ремонта возобновит свою работу городской роддом №1. С 1 сентября в течение месяца в связи с ежегодной плановой дезинфекцией временно приостановлена госпитализация беременных и рожениц в роддом №4. Остальные городские родильные дома Одессы работают в обычном режиме.