Крохи-одесситы, родившиеся в День города, получили подарки от мэрии

По сложившейся доброй традиции, родившиеся в День города маленькие одесситы получили подарки от городских властей.

Как сообщает официальный сайт города, этот год не стал исключением.

Заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега вручила коляску маме первого ребёнка, родившегося 2 сентября — Дарье Радбель. Её сын Матвей появился на свет в 00 часов 01 минуту 2 сентября 2019 года в городском родильном доме №7. Вес новорождённого составил 3100 граммов, рост — 54 сантиметра.

«У Матвея есть старший братик Тимофей, которому восемь лет. Он уже видел малыша на фотографиях и с нетерпением ждёт его дома. Спасибо за профессионализм врачей и прекрасные условия в роддоме», — сказала мама новорожденного.

В нынешнем году 2 сентября роддом №7 стал лидером и по количеству родившихся в этот день детей. Здесь увидели свет 14 новорожденных — 10 девочек и 4 мальчика.

Всего же в 225-й день рождения Одессы в городских роддомах появились на свет 25 новорожденных, в числе которых 15 девочек и 10 мальчиков.

Кстати. За последнюю неделю лета в городских родильных домах Одессы появились на свет 196 новорожденных, в том числе две пары близнецов. Количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные девочки — на свет появились 102 маленькие одесситки и 94 юных одессита.

Фото: «Одесса»