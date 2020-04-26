В Германии не разрешают открывать рестораны, поскольку «есть в масках невозможно»

На 7.30 утра 26 апреля в мире официально подтверждено 2 921 439 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За прошедшие сутки количество заболевших во всём мире увеличилось на 89 564, что меньше предыдущего дня на 16 824 человека.

Количество умерших составляет 203 289 (за сутки 5 983- на 266 человек меньше показателя предыдущего дня).

Наибольшее количество умерших, по-прежнему, в США — 54 265 (+20 172), в Италии — 26 384 (+415), в Испании 22 902 (378) человек. 22 614 умерших во Франции и 20 319 в Великобритании.

В первой пятёрке стран по количеству заболевших — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке второй день подряд занимает 38-е место, опустившись с 41-го.

Президент США Дональд Трамп утвердил в пятницу закон с новым пакетом экономической помощи для малого бизнеса США и медицинской системы, в том числе расширенного тестирования на COVID-19 с общим финансированием в $484 миллиарда.

Закон предусматривает выделение дополнительных $320 миллиардов на программу защиты доходов малого бизнеса, $75 миллиардов для больниц, $25 миллиардов на тестирование $60 миллиардов на кредиты и гранты на случай чрезвычайных ситуаций, а также другую помощь.

Новый закон, таким образом, дополнит масштабный пакет помощи на общую сумму $2,2 триллиона, утверждённый в прошлом месяце с целью смягчения последствий пандемии коронавирус для экономики США.

В 76 городах Германии рестораторы проводят акцию «пустые стулья», требуя от правительства включить открытие заведений общественного питания в стратегии выхода из вызванного коронавирусом кризиса, которые разрабатываются для каждой из земель ФРГ.

В знак протеста рестораторы выставляют пустые стулья и накрытые столы в наиболее посещаемых до карантина местах, сообщает Укринформ.

Рестораторы отмечают, что в этих стратегиях предусмотрено открытие школ, парикмахерских и зоопарков, восстановление работы небольших мастерских. В то же время для заведений питания, большинство которых не работает с 22 марта, остаётся в силе запрет на работу, за исключением приготовления еды на вынос. Главным аргументом рестораторов остаются большие потери из-за отсутствия посетителей и необходимость платить аренду. Они отмечают, что не все заведения смогут восстановить свой бизнес после завершения кризиса.

Власть в ответ обращает внимание на то, что есть в масках невозможно, как и заставить всех посетителей держать дистанцию не менее 1,5 метра.

В Бельгии рестораны и кафе не откроются до 18 мая. такое решение принято на заседании Совета национальной безопасности страны, на котором определили сроки и этапы постепенного снятия ограничений.

По информации бельгийского издания «The Brussels Times», объявлено, что 4 мая людям будет предоставлена возможность вернуться на рабочие места, а компании смогут возобновить работу в полном объёме, кроме заведений питания. Людям будет разрешено приглашать к себе домой двух друзей, но сама встреча должна происходить на открытом воздухе. Будет также разрешены пешеходные или велосипедные прогулки в группах до 3 человек. Будет снова разрешено занятие парным спортом (вроде тенниса), а также командные тренировки, хотя раздевалки должны оставаться закрытыми. Общественный транспорт возобновит нормальную работу, но в нём рекомендовано находиться исключительно в защитных масках.



С 11 мая будет разрешено начать работу для всех магазинов, с соблюдением чётких правил общения с клиентами и мероприятий по предотвращению одновременного скопления людей. Работа парикмахерских на этом этапе всё ещё не будет разрешена.

С 18 мая будет возобновлена работы заведений образования. Для начальной школы все уроки будут приостановлены до конца мая, и могут быть возобновлены в начале июня. Уроки в старшей и средней школах будут восстанавливаться максимально для трёх классов, с организацией учебного процесса в небольших группах численностью до 10 учеников, чтобы во время учёбы на каждого из них приходилось не менее 4 квадратных метров площади класса. Защитные маски являются обязательными для всех учителей и для учеников старше 12 лет. Регулярное мытьё рук обязательно и будет проводиться под наблюдением.

И лишь с 8 июня постепенно будут открываться кафе и рестораны, после благоприятной оценки ситуации. Все массовые события, включая традиционные фестивали, запрещены до 31 августа.

В Боснии и Герцеговине в пятницу был официально отменён комендантский час, сообщает Klix. Такое распоряжение было издано после соответствующего решения Конституционного суда. Ранее в Боснии в связи с эпидемией коронавируса были введены ограничения, согласно которым пожилым людям и детям вообще не разрешалось покидать свою квартиру, однако суд постановил, что такие ограничения нарушают конституционные права и свободы граждан.

Отныне людям старше 65 лет позволят оставлять свои дома с 09:00 до 13:00 в понедельник, среду и пятницу. Тем, кто моложе 18 лет, будет разрешено выходить во вторник, четверг и субботу с 14:00 до 20:00.

Как сообщала Одесса News, власти соседней Молдовы с понедельника начинают снимать карантинные меры ограничения — открываются торговые точки, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров. Если это специализированный, отдельный магазин, торговля разрешена, но при условии строгого соблюдения санитарных норм, также с 27 апреля разрешили гулять в парках.