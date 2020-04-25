Жителей Одессы и области ночью слегка «трухануло»

На востоке Румынии недалеко от границы с Молдавией произошло землетрясение мощностью 4,9 балла, отголоски которого были слышны и в Одесской области.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), очаг сейсмособытия залегал на глубине 23 км и располагался в 5 км от румынского города Текуч и в 164 км к юго-западу от столицы Молдовы Кишинёва.

Землетрясение произошло в 22:04 24 апреля по всемирному координированному времени (1:04 по Киеву 25 апреля).

Несколько подземных толчков ощутили примерно в один час ночи 25 апреля жители Одесской области. Больше всего их ощутили жители многоэтажек.