Глава Одесской ОГА отчитался ещё о трёх заболевших COVID-19

По состоянию на 9:00 16 апреля Одесский лабораторный центр подтвердил ещё 3 случая заболевания коронавирусом в регионе.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

«Мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе ещё 3 подтверждённых случая заболевания коронавирусрм», — пишет глава администрации области.

Новые заболевшие — 42-летняя работница пенсионного фонда Беляевки и её 20-летний сын. Ранее болезнь была обнаружена у мужчины и коллеги пациентки. Отделение Пенсионного фонда закрыто, в помещении проведена санитарная обработка, — сообщает Максим Куцый.

Также заболела 54-летняя жительница Ширяевского района, которая недавно вернулась в Украину из-за границы.

Как отмечает Куцый, «вирус уже распространился на 6 городов и 8 районов Одесской области. По данным Минздрава, пик заболеваемости ожидается в ближайшие 2 недели».

Как сообщала Одесса News, на 9.30 утра 16 апреля в Украине подтверждено 116 летальных исходов от заболевания коронавирусом, что на 8 больше, чем на это же время 15 апреля.

Фото: Максим Войтенко/OdessaMedia