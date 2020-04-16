Одесская теннисистка Даяна Ястремская представила мультфильм о борьбе с COVID-19

Теннисистка из Одессы с мировым именем Даяна Ястремская представила короткий мультфильм, в котором призвала украинцев беречь себя во время пандемии коронавируса и придерживаться рекомендаций врачей и ограничений.

Мультфильм появился на YouTube-канале теннисистки под названием «Даяна Ястремская против COVID-19 (Благотворительный фонд #Дія)».

«Даяна Ястремская и её благотворительный фонд призывают всех быть внимательными и аккуратными. Оставайтесь здоровыми», — говорится в подписи к видео.

Как сообщала Одесса News, вторая «ракетка» Украины Даяна Ястремская совместно с народным депутатом Александром Горенюком организовала доставку продуктовых наборов для жителей Одессы, которые нуждаются в поддержке во время карантина из-за пандемии коронавируса — людям преклонного возраста, с ограниченными возможностями, многодетным семьям.