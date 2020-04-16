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В Украине за сутки прибавилось почти 400 человек, заболевших COVID-19

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По состоянию на 9.30 утра 16 апреля в Украине подтверждено 116 летальных исходов от заболевания коронавирусом, что на 8 больше, чем на это же время 15 апреля.

Подтверждён 4 161 случай COVID-19 (+397 за сутки).

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 42 823 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Приводится такая статистика в разрезе регионов:

  • Винницкая обл. — 279 случаев (12 выздоровели)
  • Волынская обл. — 109 случаев (3 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. — 78 случаев (8 выздоровели)
  • Донецкая обл. — 12 случаев (6 выздоровели)
  • Житомирская обл. — 162 случая (1 выздоровел)
  • Закарпатская обл. — 116 случаев (12 выздоровели)
  • Запорожская обл. — 115 случаев (12 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область — 401 случай (18 выздоровели)
  • г. Киев — 644 случая (27 выздоровели)
  • Киевская обл. — 234 случая (14 выздоровели)
  • Кировоградская обл. — 198 случаев (1 выздоровел)
  • Львовская обл. — 166 случаев (6 выздоровели)
  • Луганская обл. — 4 случая
  • Николаевская обл. — 22 случая
  • Одесская обл. — 73 случая
  • Полтавская обл. — 27 случаев (3 выздоровели)
  • Ровенская обл. — 204 случая (8 выздоровели)
  • Сумская обл. — 80 случаев (2 выздоровели)
  • Тернопольская обл. — 333 случая (18 выздоровели)
  • Харьковская обл. — 40 случаев (2 выздоровели)
  • Херсонская обл. — 44 случая (3 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. — 37 случаев (3 выздоровели)
  • Черкасская обл. — 110 случаев (4 выздоровели)
  • Черновицкая обл. — 662 случая (21 выздоровел)
  • Черниговская обл. — 11 случаев (2 выздоровели).

По количеству забюолевших, по-прежнему, лидируют 3 региона- г.Киев, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

На амбулаторном лечении находятся 2 706 пациентов. Всего госпитализированы 1 455 человек, из них 62 ребёнка. На аппарате искусственной вентиляции лёгких 72 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 186 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщала Одесса News, Украина занимает 41-е место в мире по количеству заболевших COVID-19.

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