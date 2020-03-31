Во всём мире умерло 165 тысяч человек, в том числе знаменитости

Состоянием на 8 утра 31 марта в мире коронавирусом заболели 785 807 человек, из них 165 569 выздоровели и 37 820 умерли.

Об этом сообщает Worldmeters.

Наибольшее количество заражённых зафиксировано в США – 164 253 человек, из них 3 167 погибли и 5 507 выздоровели.

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении периода карантина в стране в связи с распространением Covid-19 по 30 апреля, хотя ранее выражал надежду, что США лишатся этой болезни «до Пасхи» — то есть до 12 апреля. Также Трамп заявил во время своего брифинга в Розовом саду Белого дома, что «пик смертности наступит, вероятно, через 2 недели».

Американский кантри-исполнитель, обладатель двух платиновых и двух золотых дисков, премии Грэмми 61-летний Джо Диффи умер в воскресенье от осложнений, вызванных COVID-19, о чём сообщается на его официальной странице в Facebook.

Кантри-легенда Джо Диффи умер через два дня после того, как ему объявили о положительном тесте на вирус.

Второй страной по количеству больных коронавирусом является Италия, где зарегистрировано 101 730 случаев Covid-19, погибли 11 591 человек, выздоровели 14 620.

Испания вышла на третье место с 87 956 случаями заражения, 7 716 умершими.

Известного испанского оперного певца Пласидо Доминго госпитализировали в Мексике с коронавирусом Covid-19, сообщает CNN. Ныне он получает медицинскую помощь в медучреждении. На прошлой неделе сам 79-летний Доминго сообщил о положительном тесте на Covid-19.

В Японии от осложнений коронавируса умер известный японский комедийный актёр Кен Шимура. Как сообщает Kyodo News, «Шимура был госпитализирован в больницу в Токио 20 марта с лихорадкой и диагностированной тяжёлой пневмонией. Комедианта подключили к аппарату искусственного дыхания 21 марта, он ни разу не пришёл в сознание. 23 марта его анализы дали положительный результат на наличие вируса. Ему было 70 лет.

Принц Чарльз, сын королевы Великобритании Елизаветы II, оправился после COVID-19 и вышел из режима самоизоляции, о чём с радостью заявили в вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус.

Официальный представитель дворца заявил, что принц Чарльз здоров и соблюдает ограничений британского правительства. Он провёл семидневный карантин в своём доме в частной резиденции английских королей в Шотландии — Балморал.

У его жены Камиллы, герцогини Корнуольской, которая также сдала тест, коронавирусной инфекции не обнаружили.

Среди инфицированных лиц в Великобритании — премьер-министр Борис Джонсон.

По состоянию на 31 марта в Великобритании зарегистрировано 22 141 больных коронавирусом и 1 408 летальных исходов от него.

Как сообщала Одесса News, в Украине на данный момент официально подтверждено 548 случаев заражения коронавирусом. 13 умерших.

В Одесской области выявлено 11 случаев заболевших COVID-19.