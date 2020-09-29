COVID-19 в Одесской области: за последние сутки умерли 7 человек

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 270 человек, в том числе у 9 детей и 10 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 13 345 (7 843 женщины, 5 502 мужчины), в том числе:

дети — 970 (г. Одесса — 328, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 66, Черноморск — 23, Теплодар — 5, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 29, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 76, Болградский — 75, Великомихайловский — 6, Ивановский — 9, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 34, Подольский — 46, Окнянский — 2, Николаевский — 3, Овидиопольский — 52, Ренийский — 1, Раздельнянский — 12, Савранский — 2, Саратский — 38, Тарутинский — 23, Татарбунарский — 6)

— 970 (г. Одесса — 328, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 66, Черноморск — 23, Теплодар — 5, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 29, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 76, Болградский — 75, Великомихайловский — 6, Ивановский — 9, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 34, Подольский — 46, Окнянский — 2, Николаевский — 3, Овидиопольский — 52, Ренийский — 1, Раздельнянский — 12, Савранский — 2, Саратский — 38, Тарутинский — 23, Татарбунарский — 6) медицинские работники — 872 (Одесса — 311, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 43, Черноморск — 6, Теплодар — 1, Южный — 2, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 22, Балтский — 23, Березовский — 16, Белгород-Днестровский — 13, Беляевский -38, Болградский — 58, Великомихайловский — 3, Ивановский — 11, Измаильский — 14, Килийский — 26, Кодымский — 3, Лиманский — 28, Подольский — 96, Окнянский — 2, Любашевский — 4, Николаевский — 1, Овидиопольский — 25, Ренийский — 1, Раздельнянский — 6, Савранский -4, Саратский — 19, Тарутинский — 14, Татарбунарский — 34, Захаровский — 1, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 198 человек: (Одесса — 84, Белгород-Днестровский — 8, Измаил — 14, Черноморск — 6, Южный — 1, районы Ананьевский — 3, Балтский — 2, Березовский — 3, Белгород-Днестровский — 7, Беляевский — 10, Болградский — 11, Ивановский — 1, Измаильский — 8, Кодымский — 1, Лиманский — 6, Подольский — 10, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Ренийский — 2, Раздельнянский — 4, Саратский — 4, Тарутинский — 3, Ширяевский — 1).

Выздоровевших всего 4 682 пациента: Одесса — 2 270, Белгород-Днестровский — 6, Измаил — 163, Черноморск — 20, Теплодар — 9, Южный — 84, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 14, Балтский — 164, Березовский — 37, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 278, Болградский — 631, Великомихайловский — 18, Ивановский — 46, Измаильский — 82, Килийский — 32, Кодымский — 6, Лиманский — 163, Подольский — 334, Окнянский — 6, Любашевский — 4, Николаевский — 15, Овидиопольский — 103, Раздельнянский — 29, Савранский — 14, Саратский — 27, Тарутинский — 16, Татарбунарский — 17, Захаровский — 3, Ширяевский — 4.

Ареал распространения лабораторно подтверждённых больных на административных территориях на 29 сентября таков:

Одесса — 5 539 (дети — 328, медработники — 311)

— 5 539 (дети — 328, медработники — 311) г.Белгород-Днестровский — 286 (дети — 27, медработники — 27);

Измаил — 790 (дети — 66, медработники — 43);

— 790 (дети — 66, медработники — 43); Черноморск — 335 (дети — 23, медработники — 6);

Теплодар — 47 (дети — 5, медработники — 1);

Южный — 122 (дети — 10, медработники — 2);

Ананьевский — 118 (дети — 9, медработники — 18);

Арцизский — 233 (дети — 19, медработники — 22);

Балтский — 191 (дети — 6, медработники — 23);

Березовский -253 (дети — 29, медработники — 16);

Б.-Днестровский район — 233 (дети — 15, медработники -13)

Беляевский — 733 (дети — 76, медработники — 38)

Болградский район — 1 038 (дети — 76, медработники — 58)

— 1 038 (дети — 76, медработники — 58) В.Михайловский — 43 (дети — 6, медработники — 3);

Захаровский — 15 (медработники — 1);

Ивановский — 162 (дети — 9, медработники — 11);

Измаильский — 369 (дети — 29, медработники -14)

Килийский — 130 (дети — 16, медработники — 26);

Кодымский — 62 (дети — 2, медработники — 3);

Лиманский — 382 (дети — 34, медработники — 28);

Любашевский — 45 (медработники — 4);

Николаевский — 42 (дети — 3, медработники — 1);

Овидиопольский — 607 (дети — 52, медработники — 25);

Окнянский — 29 (дети — 2, медработники — 2);

Подольский — 609 (дети — 46, медработники — 96);

Ренийский — 35 (дети — 1, медработники — 1);

Раздельнянский — 123 (дети — 12, медработники — 6);

Савранский — 44 (дети — 2, медработники — 4);

Саратский — 278 (дети — 38, медработники — 19);

Тарутинский — 268 (дети — 23, медработники — 14);

Татарбунарский — 154 (дети — 6, медработники — 34)

Ширяевский — 30 (медработники — 2).

В Одесском лабораторном центре за истекшие сутки было сделано 528 тестов, но 704 пробы — в очереди на исследование.

Как сообщала Одесса Nеws, Украина по состоянию на 29 сентября занимает 25-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом.