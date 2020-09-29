ВОЗ предполагает, что жертв COVID-19 в мире будет 2 миллиона

Вследствие пандемии коронавируса в мире уже умерли более одного миллиона человек, однако эта цифра не окончательная и вполне может увеличиться до двух.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан во время брифинга, сообщает Укринформ.

«Это вполне возможно. В течение девяти месяцев от коронавирусной болезни умер 1 млн человек. Возможно, потребуется ещё 9 месяцев для того, чтобы появилась вакцина, и возможно, что в течение этого времени умрёт ещё 1 млн человек», — заявил Райан.

Он добавил, что только от действий мирового сообщества зависит, какой будет печальная статистика погибших в результате пандемии.

В мире по состоянию на 8 часов утра 29 сентября количество умерших составляет 1 006 379 (+3 980 за сутки) человек.

Об этом сообщается на сайте Worldometer.

Всего в мире этой болезнью страдают 33 552 166 человек (+244 988 за сутки). При этом 24 880 949 человек уже выздоровели (+242 765).

Наибольшее количество больных в США — 7 361 611 (+40 268). Количество умерших — 209 808 (+355).

На втором месте Индия — 6 145 291 больной (+70 589) и 96 351 человек умер (+777).

На третьем месте Бразилия с 4 748 327 больными (+16 018) и 142 161 умершим(+385).

Украина занимает 25-е место в списке стран с наибольшим количеством заболевших..