Старт теннисного турнира во Франции: Свитолина выиграла, Ястремской не повезло

Во Франции начался Открытый чемпионат «Ролан Гаррос» с общим призовым фондом 19 млн 694 тыс 806 долларов, в котором принимают участие две одесские теннисистки — первая «ракетка» Украины и пятая теннисистка мира Элина Свитолина и вторая «ракетка» страны Даяна Ястремская.

В понедельник Элина Свитолина победила Варвару Грачёву из России (№89 WTA) — 7:6 (7:2), 6:4, сообщает XSport.

Перед матчем Элина Свитолина сказала журналистам: «Выиграть трофей – это то, что ты хочешь всегда, начиная турнир».



Соперницы провели на корте 1 час 38 минут.

Во втором раунде теннисного турнира Свитолина встретится с Ренатой Сарасуа (Мексика, 178).

28-я ракетка мира Даяна Ястремская не смогла пробиться во второй круг Roland Garros, в первом раунде потерпев сенсационное поражение от австралийки Дарьи Гавриловой, которая на данный момент занимает 785-е место в мировом рейтинге. Счёт встречи – 4:6, 3:6.

«Гаврилова, которая вернулась на корт только на прошлой неделе спустя более чем год отсутствия из-за травмы, делала брейки в концовке каждого из сетов. В первой партии она подавала на победу при счёте 5:3 и отдала свою подачу, но тут же сделала обратный брейк. Во втором сете теннисистки уверенно играли в своих геймах до счёта 4:3 в пользу Гавриловой, но затем австралийка всё-таки взяла подачу Ястремской, а в решающий момент ошибки первого сета уже не допустила. Матч продолжался 1 час 31 минуту, — говорится в сообщении спортивного издания.

Счёт личных встреч между теннисистками стал 2:0.



Дарья Гаврилова поделилась эмоциями после своей победы над одесситкой: «Наверное, сегодня погодные условия были больше на руку мне. Играть против Даяны при хорошей погоде или даже в зале было бы намного сложнее. Ей удобно, когда идеальные условия, тогда она может бить со всей силы. А сегодня был дождь и мячи тяжёлые, мне было легче доставать её атакующие удары, я резала, меняла ритм… Когда я посмотрела прогноз погоды, то подумала: «Супер! Отлично!».

Таким образом, Ястремская завершила на этом турнире свои одиночные выступления, Однако, впереди у неё первый круг парного разряда вместе с Верой Лапко из Беларуси против Эйши Мухаммад/Джессики Пегулы (США).

Ещё одна одесская теннисистка — Катерина Козлова — также в парном разряде выступит вместе с польской спортсменкой Магдой Линетт против Амандины Эсс/Армони Тан (Франция, WC).

Элина Свитолина подала заявку на турнир категории WTA Premier в Остраве (Чехия), который стартует 19 октября. В основной сетке этого турнира выступят 28 теннисисток, в том числе и Даяна Ястремская.

Как сообщала Одесса News, 26 сентября Элина Свитолина обыграла в финале турнира WTA в Страсбурге теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину.