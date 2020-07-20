Свитолина после проигрыша в Германии: Готова только выпить вина и отправиться на пляж

Первая «ракетка» Украины и №5 мирового рейтинга, уроженка Одессы Элина Свитолина проиграла в субботу латвийской теннисистке Анастасии Севастовой (43) в полуфинальном матче хардового выставочного турнира Bett1 Aces в столице Германии, а в воскресенье — немецкой теннисистке Андреа Петкович (№87).

Испытав обиду от поражения, в своём Instagram Свитолина рассказала, как проведёт время после проигрыша.

«Надеюсь, вы все отдохнули и готовы к понедельнику. А я, если честно, готова только выпить вина и отправиться на пляж», — написала Свитолина.

В Twitter Элина опубликовала своё фото после поражения, написав: «Когда выходные прошли не так, как вы себе это представляли».

Игра на корте, который расположен в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф, завершилась в субботу со счетом 1:6, 1:6, в воскресенье — 4:6, 6:7 (1:7), не в пользу одесситки, сообщает XSPORT.

Теперь в финале соревнований в Берлине встретятся Анастасия Севастова с чешкой Петрой Квитовой (№ 12).

А Элина Свитолина планирует возобновить официальный сезон в сентябре в Мадриде — на турнире Mutua Madrid Open.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина выиграла турнир в Берлине на травяном покрытии стадиона Штеффи Граф.