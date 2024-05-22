На могиле Бандеры в Мюнхене появилась надпись: «Нам нужны выборы»

В Мюнхене (Германия) неизвестные оставили запись на надгробии могилы лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Об этом 21 мая в Facebook сообщил украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани.

На надгробный крест неизвестные несколько раз при помощи трафарета нанесли фразу на украинском языке «нам нужны выборы».

Кипиани полагает, что к инциденту причастны россияне, вероятно, связанные со спецслужбами, решившие совершить провокацию, чтобы «раскачать» тему необходимости президентских выборов в Украине.

«Российская гэбня опять оскверняет могилу проводника ОУН Степана Бандеры. Им нужны дестабилизация и повторение хаоса времён украинской революции, когда была борьба всех против всех. Помним: от раздора тогда выиграли московские убийцы. И они хотят это повторить», – подчеркнул историк.

Для справки. Очередные президентские выборы в Украине должны были состояться весной 2024 года. Однако в ст. 19 закона Украины о правовом режиме военного положения отмечено, что в условиях военного положения (этот режим в Украине действует с 24 февраля 2022 года) запрещено проводить президентские и парламентские выборы.

Одесса News информировала, что некоторые политики на Западе, в частности, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм, считают, что в 2024 году в Украине, несмотря на российское вторжение, выборы должны состояться.

Зеленский ответил в интервью, опубликованном 27 августа 2023 года, что для проведения выборов в стране в 2024 году необходимо быстро внести изменения в законодательство (в Избирательный кодекс), также Украине нужно 5 млрд грн на выборы. Кроме того, Глава государства предложил направить на передовую наблюдателей, чтобы военные смогли проголосовать, и организовать избирательный процесс за границей, где находятся миллионы украинцев, покинувших страну из-за войны.

«Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что «они держатся». Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы, честно. Мне нравится это сделать, когда там нужно – в течение года», – отметил Зеленский.

В декабре все политсилы, представленные в Верховной Раде Украины, пришли к согласию, что выборы в Украине можно провести только после завершения военного положения в стране.

Как сообщала Одесса News, 15 октября 2018 года в Мюнхене британский журналист Грэм Филлипс сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры и прикрепил к могильному кресту баннер с надписью «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера», а в марте 2021 года могилу Бандеры облили неизвестным веществом.

Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook

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