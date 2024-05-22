Одесская область в ночь на 22 мая вновь была мишенью врага

В ночь на 22 мая противник атаковал Украину 24 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136».

Об этом сообщает в Facebook Воздушное командование «Юг».

Отмечается, что пуски осуществлялись из районов Приморско-Ахтарска, Курска (Россия) и с территории временно оккупированного Крыма.

«В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24 «шахеда»! Очередную ночную атаку оккупантов отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил», — говорится в сообщении.

Воздушное командование также информирует, что ударные БПЛА уничтожали в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей.

Одесса News сообщала, что ночью 21 мая силы ПВО сбили в небе над Одесской областью 14 беспилотников.

Фото: Спецподразделение «Одещина» Украинской добровольческой армии

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