Премьер-министр Израиля тайно встречался с Путиным: говорили об Украине

В прошедшие выходные премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провёл переговоры в РФ и Германии, которые касались войны России против Украины.

Утром 6 марта он сообщил в Twitter, что вернулся домой, пишет издание Гордон.

«Я отправился туда, чтобы помочь в диалоге между всеми сторонами, разумеется, с благословения и при поддержке всех игроков. Как всем известно, ситуация на местах нехорошая, человеческие страдания велики и могут стать намного большими, если события будут развиваться в нынешнем русле», – написал политик.

Беннет отметил, что не может рассказать подробности переговоров.

«Даже если шансы невелики, в момент, когда есть хотя бы малейший луч света, а у нас имеется доступ ко всем сторонам и возможности, я вижу наш моральный долг в том, чтобы предпринять все попытки. Пока горит свеча, мы обязаны приложить усилия. Может быть, ещё возможно действовать», – написал он.

Политик также отметил, что в Украине проживает большая еврейская община и Израиль готовится к волне иммиграции из-за войны.

Беннет 5 марта встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал ТАСС, что переговоры касаются Украины и заявление для СМИ после них не планируется.

Израильский «7 канал» сообщил, что визит Беннета в Москву был тайным, для него глава государства нарушил шаббат, руководствуясь заповедью сохранения жизни людей. Беннета сопровождал министр жилищного строительства Зеэв Элькин, который родился в Харькове. На переговорах с президентом России он выполнял функции переводчика.

Встреча продлилась около трёх часов. Она, по данным The Times of Israel, была согласована с США, Германией и Францией, а Беннет находился «в постоянном диалоге с Украиной». Источники американского сайта Axios сообщили, что в администрации президента США не выразили никаких возражений против поездки, но высказали сомнения, что с помощью этой встречи можно как-то повлиять на ситуацию.

После встречи с Путиным Беннет полетел в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. По данным канцелярии Шольца, встреча состоялась вечером 5 марта.

«В центре внимания полуторачасовой беседы были итоги переговоров премьер-министра с президентом России Путиным в Москве в субботу. Стороны договорились оставаться в тесном контакте по этому вопросу. Общей целью остаётся скорейшее прекращение войны в Украине. Мы будем работать над этим изо всех сил», – сказано в заявлении.

По данным The Times of Israel, после встречи с Путиным 5 марта Беннет дважды разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил мне по итогам его встречи с Владимиром Путиным. Продолжаем диалог», – написал в Twitter Зеленский, не приведя никаких подробностей.

6 марта, как сообщило The Times of Israel, Беннет провёл телефонные разговоры с Путиным, Шольцем и Макроном, а также, как уточнила канцелярия премьер-министра Израиля в Twitter, третий разговор с Зеленским.

Никаких подробностей ни о встречах, и ни о телефонных разговорах стороны не сообщили.

Источник «13 канала», близкий к Беннету, рассказал, что Путин не показался израильскому премьеру «иррациональным или истеричным» (ранее СМИ писали, что в западных разведках ставят под сомнение психическую устойчивость российского лидера) и что президент РФ не заинтересован во временном прекращении огня или дополнительных гуманитарных коридорах.

Израильские СМИ утверждают, что Израиль выступил посредником в переговорах по просьбе Украины.

При этом, как отметило издание Ynet, в Офисе президента Украины с осторожностью отнеслись к вероятности успеха Беннета в качестве посредника. «Мы не сможем оценить результаты посредничества Беннета, пока не услышим от премьер-министра Израиля или президента России высказываний о готовности к переговорам», – сказал изданию пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

6 марта в своём утреннем обращении Зеленский перечислил страны, которым он благодарен за поддержку. Среди них он упомянул Израиль. За три дня до этого в интервью иностранным СМИ президент Украины заявил, что не чувствует, что руководство Израиля «завёрнуто в украинский флаг». «Я сегодня увидел очень интересную фотографию: у Стены плача стоят евреи-хасиды. И они все завёрнуты в жёлто-голубые флаги. Просто большое уважение этим людям, они молились… Я разговаривал с руководством Израиля. Скажу вам откровенно, может, это прозвучит оскорбительно, но я считаю, что я должен это говорить. У нас неплохие отношения. Но всё проверяется вот такими острыми моментами в жизни, когда нужна сильная помощь. Я говорил с ним, но я не чувствую, что оно завёрнуто в наш флаг», – сказал Зеленский.

Кроме Беннета, роль посредника в урегулировании конфликта между РФ и Украиной взял на себя президент Франции. После вторжения российских войск в Украину он уже провел несколько разговоров с Путиным и Зеленским, последние состоялись 6 марта.

Как сообщала Одесса News, Кремль не поддержал предложение Президента Украины о прямых переговорах лидеров двух стран.

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