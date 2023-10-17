Последствия падения дрона на одесскую ДЮСШ прокомментировал его директор

В ночь на 17 октября россияне атаковали Одессу и уничтожили здание детско-юношеской спортивной школы парусного спорта № 13, а также лодки, на которых тренировались дети.

Как сообщает Укринформ, по словам директора школы Вячеслава Кравченко, в результате обстрела разрушено здание отделения парусного спорта.

«В школе учились 150 детей от 6 до 18 лет. В последнее время занятий с выходом в акваторию моря не было, мы работали на выездах на других локациях Украины и за её пределами. Здесь, в Одессе, была основная методическая база школы, где собирались инструкторы и специалисты по парусному спорту и разрабатывали планы на будущее. Сейчас школа разрушена», – сказал директор заведения.

По словам Кравченко, неизвестно, подлежит ли здание восстановлению – на этот вопрос впоследствии ответят эксперты.

«Помимо самого здания повреждены лодки, яхты и катера. Пока не понимаем, как это восстанавливать. Пригодно ли здание для восстановления – решат специалисты, а по возмещению ущерба, то одна лодка стоит от 3 до 15 тыс. евро. Это очень большие деньги, которые нам помогали собрать и родители учеников, и спонсоры, и Одесский горсовет», – добавил Кравченко.

Директор также рассказал, что детско-юношеская спортивная школа парусного спорта №13 известна не только в Украине, но и во всём мире.

«Наша ученица Алина Шаповалова несколько месяцев назад стала чемпионкой мира по парусному спорту. Это большое достижение, и уже много лет не было таких наград. Также наши дети одержали победу в чемпионате Украины, выигрывали в международных турнирах. Смысла в таком ударе не было никакого. Это страна, которая уничтожает достижения детей. Это просто ужас, других слов нет. Страна-террорист должна быть наказана за это», – подчеркнул Кравченко.

Одесса News информировала, что в здание школы парусного спорта попал уже сбитый дрон.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

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