Важные военные доклады заслушаны на очередном заседании Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, заслушав доклады разведки и командующих.

Об этом Глава государства сообщил в Telegram 17 октября.

«Провёл заседание Ставки. Важные доклады командующих. Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко удерживают позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтёрское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята!» – написал Зеленский.

Верховный Главнокомандующий поблагодарил и тех бойцов ВСУ, которые уничтожают логистику и базы оккупантов на украинской земле.

«Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнёров: эффективное оружие, как мы и договаривались», – отметил он.

По словам Главы государства, отдельно на заседании Ставки обсудили международную политику и «имеющиеся изменения».

«Чиновники докладывали, разведка тоже. Вызовов много. Но, какими бы ни были угрозы, наш ответ – это наша сила, наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной, помогать, заботиться о тех, кто рядом, найти своё место в совместной работе народа – это важно», – резюмировал Зеленский.

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

В течение 2022 года Зеленский провёл 45 заседаний Ставки, которые он созывает раз в несколько дней. В 2023 году Ставка собиралась более 30 раз, предыдущее состоялось 12 октября.

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