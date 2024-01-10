Умеров и Залужный побывали на позициях ВСУ под Купянском: «Врагу не понравится»

Министр обороны Украины Рустем Умеров, Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала посетили позиции сил обороны Украины в районе Купянска Харьковской области.
Об этом сообщает 9 января в Facebook пресс-служба Минобороны Украины.
В ведомстве добавили, что Командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Хортица» генерал-полковник Александр Сырский ознакомил министра и главкома с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.
Успехов у российских оккупантов на этом направлении нет, подчеркнули в украинском оборонном ведомстве.
«Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время – врагу не понравится», – подчеркнул Умеров.
Одесса News информировала, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 9 января обсуждались усиление противовоздушной обороны Украины и поставки в войска дронов и боеприпасов.
Фото: Минобороны/Facebook
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